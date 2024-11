Angebliche neue Oasis-Songtitel geleakt

„Time Is Now“, „Wake Up & Dream“, „Next To Nothing“, „The Way We Were“, „Slow“ und „Tomorrow Isn’t Today“. So sollen angeblich Songtitel eines neuen Oasis-Albums heißen, das Noel und Liam Gallagher noch annoncieren werden. Darauf verweist die Fan-Seite „Oasis World“ in einem X-Post vom Samstag (08. November 2024).

Die Fanpage verweist selbst darauf, dass dies nur Gerüchte sind. Und während zwar Tourtermine von Oasis für das Jahr 2025 feststehen, nun auch nicht nur für Europa, sondern auch den Rest der Welt, gibt es bislang noch keine Bestätigung, die nicht minder wichtig wäre. Nämlich, ob überhaupt ein neues Album der Gebrüder Gallagher in Planung ist.

Allerdings wirken einige der „geleakten“ Songtitel fast ein wenig zu aktionistisch, andere fast ein wenig zu retro, um echt zu sein. Eher wie aus einem Oasis-Titelgenerator ausgeworfen: „Time Is Now“, „The Way We Were“ …

„’Slow‘ war ein unveröffentlichter Oasis-Song und ‚Tomorrow Isn’t Today‘ klingt wie ein Albumtitel“, befindet die Seite. Ein User weist allerdings darauf hin, dass eine Albumtitelwahl wie „Tomorrow Isn’t Today“ äußerst ungünstig wäre. Denn Fans kürzen Plattentitel gerne mit deren Erstbuchstaben ab. Was hier zu einem, nun ja, ordinären Nickname führen würde.

Oasis-Fans gehen Betrügern auf den Leim

Im August kündigten die Gallagher-Brüder ihre große „Oasis Live ’25“-Live-Reunion-Tour an, mit Startschuss in UK und Irland. Der Vorverkauf begann noch im gleichen Monat. Nun geht aus einem Bankbericht der britischen Lloyds Bank hervor, dass viele Fans dabei Ticketbetrüger:innen zum Opfer fielen und durchschnittlich 346 britische Pfund (ca. 412 Euro) verloren haben sollen.

Eine häufige Falle: Fake-Anzeigen

Die angekündigten Gigs waren direkt allesamt ausverkauft. Insgesamt zehn Millionen Fans aus 158 Ländern sollen sich online in die Warteschlange eingereiht haben, um eine der 1,4 Millionen Konzertkarten zu ergattern.

Die langerwartete Rückkehr von Noel und Liam Gallagher auf die Live-Bühnen dieser Welt sollen allerdings Betrüger:innen ausgenutzt haben, um Fake-Tickets in Umlauf zu bringen. So sollen Hunderte von Fans betrogen worden sein – wovon 90 Prozent durch gefälschte Anzeichen in den sozialen Medien in die Falle getappt sein sollen. 31 Prozent der Betroffenen sollen zwischen 35 und 44 Jahre alt sein, so die aufgestellte Statistik der Lloyds Bank.

Durchschnittlich haben die Käufer:innen der falschen Karten im Zeitraum zwischen dem 27. August und dem 25. September 346 Pfund (also 412 Euro) bezahlt – in einzelnen Fällen aber sogar bis zu 1000 Pfund (ca. 1190 Euro).

Aus dem Bankbericht geht außerdem hervor, dass man derzeit davon ausgeht, dss die Anzahl der Betrugsfälle noch weiter ansteigt.