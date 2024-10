Pete Townshend über die Oasis-Reunion: „Ich bin enttäuscht“

Dass die Oasis-Brüder 2025 wieder gemeinsam auf Tournee gehen wollen, scheint nicht jeden glücklich zu machen. Pete Townshend erzählte in einem Interview, dass er von den Reunion-Konzerten der Gallaghers nicht überzeugt sei.

Lieber getrennt als gemeinsam

Auf die Frage von „The London Standard“, was er von der Ende August 2024 verkündeten Wiedervereinigung halte, sagte der Musiker: „Nun, ich bin enttäuscht.“ Auf die Nachfrage, ob es vielleicht daran liegen könnte, dass er kein Ticket für eine der Shows bekommen habe, gab Townshend zurück: „Nein, weil ich ihre Soloalben wirklich mag.“ Anscheinend sagen der Legende von The Who die Individualwerke der Manchester-Männer mehr zu als beispielsweise ihre beiden gefeierten 90er-Alben „Definitely Maybe“ (1994) und „(What’s the Story) Morning Glory?“ (1995).

Schon Ende 2019 hatte der 79-Jährige in einem Gespräch mit „Radio X“ mitgeteilt, dass ihm das jeweilige Solo-Material von Noel Gallagher und Liam Gallagher gefalle: „Noel macht Soundscape-artige Sachen – es ist wirklich irgendwie reichhaltig und fast psychedelisch. Und [Liam] versucht, Songs zu schreiben. Er lernt immer noch, Songs zu schreiben – es ist ein Handwerk, das er entwickelt. Er wurde da hineingeworfen, er wollte es nicht tun müssen. Aber es zeigt einfach, dass ich denke, dass jeder Songs schreiben kann, wenn er die Geduld hat.“

The Who bald wieder live?

Townshend verriet der britischen Zeitung außerdem, dass The Who auf die Bühne zurückkehren wolle. „Ich habe mich vor ein paar Wochen mit Roger zum Mittagessen getroffen“, verriet er, „wir sind in guter Form. Wir lieben einander. Wir werden beide ein bisschen rostig, aber wir werden nächstes Jahr definitiv etwas zusammen machen.“

Nächster Support für Oasis-Tour steht fest

Die Frage, wer Oasis als Vorgruppe für ihre Auftritte in Großbritannien und Irland begleiten soll, sorgte im Internet für viel Rumoren. Nun steht fest: Neben dem ehemaligen Verve-Frontmann Richard Ashcroft wird auch Cast dabei sein.