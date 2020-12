Angus Young von AC/DC verrät, welchen Song er am meisten bereut

Rasende Autos und leuchtend rote Augen: Das ist der Teaser zum neuen Musikvideo von AC/DC.

Es ist nicht mehr lange hin, bis AC/DC am 13. November mit „Power Up“ ihr siebzehntes Studioalbum herausbringen. In der vergangenen Woche veröffentlichte die Band bereits mit „Shot In The Dark“ einen ersten Vorgeschmack auf die neue Platte. Nun setzen die australischen Rocker nach und teilen einen ersten Teaser zum neuen Musikvideo von „Demon Fire“, einem weiteren Song des neuen Albums. In dem Clip, der ganz im AC/DC-Stil rot-schwarz gehalten ist, liefern sich zwei Autos bei Nacht ein Wettrennen über eine sonst (fast) leere Straße. Die Figuren in dem Teaser tragen allesamt dunkle Masken, nur ihre Augen leuchten dämonisch rot.…