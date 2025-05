Letzte Lieder voller Gefühl: AnNa R.s musikalisches Vermächtnis erscheint im Herbst

Zwei Monate nach dem plötzlichen Tod von AnNa R., der ehemaligen Stimme des Duos Rosenstolz, gibt es nun eine Überraschung für ihre Fans. Ein ganzes Soloalbum mit zehn bisher unveröffentlichten Songs wird im September erscheinen. Der Titel des Albums: „Mut zur Liebe“. Es ist ein musikalisches Testament, das AnNa R. hinterlässt – voll von Emotion, Verletzlichkeit und poetischer Tiefe.

Die Sängerin verstarb im März 2025 im Alter von nur 55 Jahren in ihrer Wohnung in Berlin. Über die genaue Todesursache wurde bislang nichts veröffentlicht. Doch statt mit Stille endet ihr künstlerisches Leben mit einem letzten musikalischen Lebenszeichen.

Veröffentlichung war lange unklar

Wie aus Branchenkreisen bekannt wurde, war es zunächst völlig offen, ob diese neuen Werke jemals veröffentlicht würden. Es bedurfte Gespräche zwischen AnNas Familie, ihrem Management und ihrer Plattenfirma. Letztlich fiel die Entscheidung zugunsten der Fans und der Musik selbst. Manager Frank Wiedermann erklärte dazu:

„AnNa hätte gewollt, dass die Menschen diese Songs hören. Sie bedeuten ihr sehr viel. Und sind ein Geschenk an alle, die sie begleitet haben.“

Zehn neue Songs mit vertrautem Klang – Zusammenarbeit mit Henning Wehland

Die Texte und Melodien des Albums entstanden in enger Kooperation mit Henning Wehland, mit dem AnNa R. bereits auf dem 2023 erschienenen Duett „Augen zu“ zusammenarbeitete. Die beiden verband eine tiefe kreative Freundschaft, und das neue Album soll diese besondere Chemie reflektieren.

In den vergangenen Wochen wurden die Songs behutsam fertig produziert – hoffentlich im Geiste von AnNa R. Dabei legten alle Beteiligten Wert darauf, ihren künstlerischen Ausdruck zu bewahren.

Ein Abend für AnNa R.: Gedenkkonzert im Oktober

Neben dem Album erwartet die Fans ein weiterer bewegender Moment. Am 12. Oktober findet in der Berliner Columbiahalle das Gedenkkonzert „Mut zur Liebe – Ein Abend für AnNa R.“ statt. Hier werden viele ihrer musikalischen Weggefährten auftreten, um gemeinsam an die außergewöhnliche Sängerin zu erinnern. Der Ticketverkauf startet am 23. Mai, die Einnahmen sollen einem guten Zweck gespendet werden.

Rosenstolz – Mehr als nur ein Popduo

Gemeinsam mit Peter Plate prägte AnNa R. als Teil von Rosenstolz die deutsche Poplandschaft über viele Jahre hinweg. Ihre Stimme, ihre Texte und ihre Präsenz auf der Bühne machten sie zu einer Ikone der deutschsprachigen Popmusik. Der neue Longplayer „Mut zur Liebe“ soll nun einen Kreis schließen.