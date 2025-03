Peter Plate: Erstes Interview seit Tod von AnNa R.

Tod von AnNa R.: Freunde bitten in Statement um Respekt

Für AnNa R: Petition fordert CSD-Umbenennung in „Stolz dank Rosenstolz“

„Echter Freund“: Peter Plate dankt Roland Kaiser für Gedenken an AnNa R.

Peter Plate hat das erste Interview seit dem Tod von AnNa R. gegeben. Die Rosenstolz-Sängerin wurde am Sonntag (16. März 2025) leblos in ihrer Dachgeschosswohnung in Berlin-Friedrichshain aufgefunden. Es konnte nur noch ihr Tod festgestellt werden. Die Polizei hat ihre Ermittlungen eingestellt. Fremdverschulden wird ausgeschlossen.

Es wird daher keine Obduktion geben. Woran AnNa R. im Alter von 55 Jahren starb, bleibt rätselhaft. Zumal ihr Manager allen Spekulationen, sie sei vielleicht an einer Autoimmunerkrankung gestorben, eine Abfuhr erteilt hat.

Peter Plate hat sich nun zum Tod von AnNa R. geäußert. „Ich befinde mich gerade in so einem Zustand. Das fühlt sich alles ein bisschen unwirklich an“, sagt der Musiker. Im Interview mit RTL sagt er, morgens aufzuwachen, das sei von Ungläubigkeit geprägt.

Letztes Telefonat mit AnNa R. am 25. Dezember

Plate hatte sich in den vergangenen Tagen mit bewegenden Worten auf Instagram für den Support der Fans bedankt. Und bei Roland Kaiser persönlich, der auf seinem neuen Album „Marathon“ den Rosenstolz-Hit „Liebe ist alles“ gecovert hat. Der Schlagerstar sei für Peter Plate „ein echter Freund“. Kaiser hatte zuvor an AnNa R. und das Rosenstolz-Vermächtnis erinnert.

Peter Plate erzählt im Interview auch von seinem letzten Telefonat mit AnNa R. Das hätte an ihrem Geburtstag stattgefunden, also am 25. Dezember vergangenen Jahres.

An dieser Stelle findest du Inhalte aus Amazon Music Um mit Inhalten aus Sozialen Netzwerken zu interagieren oder diese darzustellen, brauchen wir deine Zustimmung. Soziale Netzwerke aktivieren Anzeige: Jetzt kostenlos Amazon Music Unlimited testen.

„Das war auch richtig lang“, sagt der 57-Jährige. AnNa R. habe während des Calls Hackfleischbällchen zubereitet. Das sei ihr Geburtstagsritual gewesen. „AnNa war gerade dabei, Hackfleischbällchen zu machen. Was sie immer an ihrem Geburtstag macht. Sie meinte: ‚Meine Eltern kommen gleich und ich hänge noch zwei Stunden in der Zeit'“.

Die darauf folgende Kommunikation, bis zu ihrem Tod, sei dann per SMS erfolgt.

Peter Plate resümiert: „Ohne AnNa dürfte ich jetzt gar nicht hier sitzen. Ohne AnNa wäre mein ganzes Leben anders verlaufen. Wäre nicht so schön verlaufen.“