Deshalb darf ER bei der Erinnerung an AnNa R. nicht fehlen

Wenn am 12. und 13. Oktober in der Columbiahalle in Berlin für die verstorbene Rosenstolz-Sängerin AnNa R. gespielt wird, dann ist auch Henning Wehland dabei.

von 
Artikel Teilen
Verstanden sich sehr und arbeiteten künstlerisch miteinander: Henning Wehland und AnNa R.

Verstanden sich sehr und arbeiteten künstlerisch miteinander: Henning Wehland und AnNa R. Foto: Getty Images. All rights reserved.

ROLLING STONE Badge
Empfehlungen der Redaktion

Im September gibt es ein letztes Mal neue Musik von AnNa R. zu hören. Dann erscheint postum ein Album mit unveröffentlichten Songs der Sängerin von Rosenstolz.

Als eine Art musikalische Feier ihres Vermächtnisses wird es zudem 12. und 13. Oktober 2025 jeweils ein Gedenkkonzert unter dem Titel „Mut zur Liebe – Ein Abend für AnNa R.“ in der Berliner Columbiahalle geben.

Hier werden nicht nur die neuen Lieder präsentiert, es gibt auch Gastauftritte von Freunden und künstlerischen Weggefährten. Wie nun über AnNas offiziellen Instagram-Account verkündet wurde, wird darunter auch Henning Wehland sein.

Instagram Placeholder
An dieser Stelle findest du Inhalte aus Instagram
Um mit Inhalten aus Sozialen Netzwerken zu interagieren oder diese darzustellen, brauchen wir deine Zustimmung.
Ich bin damit einverstanden, dass mir externe Inhalte aus Sozialen Netzwerken angezeigt werden. Damit können personenbezogene Daten an Drittanbieter übermittelt werden. Mehr dazu findest du in der Beschreibung dieses Datenverarbeitungszwecks und in den Datenschutzinformationen dieser Drittanbieter.

AnNa R. und Henning Wehland

Beschrieben wird er als „Künstlerseele, die für AnNa zur ‚Familie‘ gehörte“. Beide arbeiteten in der Vergangenheit intensiv zusammen an neuen Songs. In der Mitteilung auf Instagram heißt es dazu: „Mal trafen sich Henning Wehland und AnNa an ihrem Küchentisch zum gemeinsamen Songideenfinden. Dann wieder schickten sie sich gegenseitig Melodien- und Textfragmente zu, aus denen Lieder entstanden.“

So entstanden zahlreiche Songs wie „Augen zu“ im künstlerischen Gleichschritt. Auch auf der kommenden Platte „Mut zur Liebe“ sind vier Lieder dabei, die von Wehland und AnNa R. gemeinsam komponiert wurden.

Mut zur Liebe - Limitiertes Premium Artbook [Vinyl LP]
Mut zur Liebe - Limitiertes Premium Artbook [Vinyl LP] Für € 74,99 bei Amazon kaufen

AnNa R. war im März dieses Jahres im Alter von 55 Jahren überraschend verstorben. Die Todesursache wurde nicht bekanntgegeben, die Ermittlungen der Polizei sind eingestellt worden. Nur kurz nach ihrem Tod wurde bekannt, dass die Sängerin neue Musik hinterlassen hatte. Neben Wehland hatte auch Manfred „Manne“ Uhlig großen Anteil an der LP.

Themen aus dem Artikel:
Rosenstolz Henning Wehland AnNa R.