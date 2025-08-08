Deshalb darf ER bei der Erinnerung an AnNa R. nicht fehlen

Im September gibt es ein letztes Mal neue Musik von AnNa R. zu hören. Dann erscheint postum ein Album mit unveröffentlichten Songs der Sängerin von Rosenstolz.

Als eine Art musikalische Feier ihres Vermächtnisses wird es zudem 12. und 13. Oktober 2025 jeweils ein Gedenkkonzert unter dem Titel „Mut zur Liebe – Ein Abend für AnNa R.“ in der Berliner Columbiahalle geben.

Hier werden nicht nur die neuen Lieder präsentiert, es gibt auch Gastauftritte von Freunden und künstlerischen Weggefährten. Wie nun über AnNas offiziellen Instagram-Account verkündet wurde, wird darunter auch Henning Wehland sein.

AnNa R. und Henning Wehland

Beschrieben wird er als „Künstlerseele, die für AnNa zur ‚Familie‘ gehörte“. Beide arbeiteten in der Vergangenheit intensiv zusammen an neuen Songs. In der Mitteilung auf Instagram heißt es dazu: „Mal trafen sich Henning Wehland und AnNa an ihrem Küchentisch zum gemeinsamen Songideenfinden. Dann wieder schickten sie sich gegenseitig Melodien- und Textfragmente zu, aus denen Lieder entstanden.“

So entstanden zahlreiche Songs wie „Augen zu“ im künstlerischen Gleichschritt. Auch auf der kommenden Platte „Mut zur Liebe“ sind vier Lieder dabei, die von Wehland und AnNa R. gemeinsam komponiert wurden.

AnNa R. war im März dieses Jahres im Alter von 55 Jahren überraschend verstorben. Die Todesursache wurde nicht bekanntgegeben, die Ermittlungen der Polizei sind eingestellt worden. Nur kurz nach ihrem Tod wurde bekannt, dass die Sängerin neue Musik hinterlassen hatte. Neben Wehland hatte auch Manfred „Manne“ Uhlig großen Anteil an der LP.