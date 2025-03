Tod von AnNa R.: Peter Plate will jede einzelne Fan-Nachricht lesen

Die Nachricht vom Tod von AnNa R. ist noch keine ganze Woche her. Die Trauer der Rosenstolz-Fans ist noch immer groß. Die Anteilnahme auch. Das weiß Rosenstolz-Musiker Peter Plate zu schätzen. hr Lieben, ich kann euch gar nicht genug danken für all die wunderbaren Nachrichten“, schreibt er auf Instagram.

Rosenstolz-Sängerin AnNa R. wurde am Sonntag (16. März 2025) leblos in ihrer Dachgeschosswohnung in Berlin-Friedrichshain aufgefunden. Es konnte nur noch ihr Tod festgestellt werden. Die Polizei hat ihre Ermittlungen eingestellt. Fremdverschulden wird ausgeschlossen.

Es wird daher keine Obduktion geben. Woran AnNa R. im Alter von 55 Jahren starb, bleibt rätselhaft. Zumal ihr Manager allen Spekulationen, sie sei vielleicht an einer Autoimmunerkrankung gestorben, eine Abfuhr erteilt hat.

„Es wühlt mein Herz auf – aber auf die schönste Weise“

In einem ersten Interview hatte Peter Plate hat sich bereits zum Tod von AnNa R. geäußert. „Ich befinde mich gerade in so einem Zustand. Das fühlt sich alles ein bisschen unwirklich an“, sagt der Musiker. Im Interview mit RTL sagt er, morgens aufzuwachen, das sei von Ungläubigkeit geprägt.

Auf Instagram hat sich der 55-Jährige nun ausführlich bei den Fans bedankt. Ihr Lieben, ich kann euch gar nicht genug danken für all die wunderbaren Nachrichten. Ich versuche, jede einzelne zu lesen. Ihr schreibt mir die schönsten Geschichten und Erinnerungen, erzählt von besonderen Momenten – und schickt mir die berührendsten Fotos. All das geht mir tief unter die Haut. Es wühlt mein Herz auf – aber auf die schönste Weise.“

Peter Plate auf Instagram:

Weiterhin bedankt Peter Plate sich bei seinem Theaterteam vom Theater des Westens: „Ich danke euch von ganzem Herzen. Ein ganz besonderes Danke möchte ich aber auch meinem – unserem – großartigen Team vom Theater des Westens sagen. Wir stecken mitten in den Proben für „Romeo & Julia – Liebe ist alles“, und am Mittwoch durfte ich den ersten Durchlauf sehen. Natürlich liefen mir die Tränen. Euch alle wiederzusehen, euch in den Arm zu nehmen, hat mir so unendlich viel Kraft gegeben. Und dann zu erleben, wie ihr „Liebe ist alles“ singt … Es hat mich fast zerrissen – und gleichzeitig so sehr erfüllt.“

Er beschließt seine Gedanken: „Ich freue mich unendlich auf die Zeit mit euch, ihr Lieben. Danke für eure Liebe. Danke für eure Energie. xxx Euer Peter“