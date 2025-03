AnNa R.: Deshalb schreibt man ihren Vornamen mit großem N

Tod von AnNa R.: Freunde bitten in Statement um Respekt

Geboren wurde AnNa R. am Weihnachtsfeiertag 25. Dezember 1969 in Berlin als Andrea Rosenbaum. Doch bekannt wurde sie vielen mit ihrer Band Rosenstolz vor allem mit einem Künstlernamen. Der gab vielen Rätsel auf, konnten Fans doch nicht entziffern, warum ausgerechnet das zweite N in ihrem Vornamen groß geschrieben wird.

In einem Interview mit der „Neuen Osnabrücker Zeitung“, das sie im Jahr 2013 gab, erklärte die Sängerin : „Ich fand einfach, dass das große N cool aussieht.“

Also kein geheimer zweiter Vorname, der hier angedeutet wird – keine poetische Spielerei einer Künstlerin? Es ist viel einfacher: In den Anfängen ihrer Karriere hatte sich AnNa R. überlegt, wie es am besten mit Autogrammen klappen könnte. Dafür braucht es schließlich eine lockere Hand.

AnNa R. wollte entspannt Autogramme geben können

„In meinem jugendlichen Wahn dachte ich darüber nach, irgendwann bestimmt auch mal Unterschriften geben zu müssen“, erinnerte sie sich. Deshalb experimentierte sie mit unterschiedlichen Schreibweisen und kam so irgendwann auf die Verkürzung ihres Namens und das kecke große N.

Im Netz finden sich noch immer drollige Interpretationen, wie die Musikerin offenlegte. Unter anderem war auf Wikipedia lange zu lesen, dass das große N eigentlich für den zweiten Vornamen Natalie stünde. Für AnNa R. kein Grund, sich aufzuregen, denn einen zweiten Vornamen hätte sie nicht gehabt, wie sie im Gespräch mit der Zeitung damals aufklärte. „Meine Mutter und ich mussten darüber lachen“, so die Sängerin.

Zuletzt wurde bekannt, dass die Polizei ihre Ermittlung eingestellt hat – AnNa R. wird auch nicht obduziert. Bestätigt wurde allerdings, dass die Musikerin unter mehreren gesundheitlichen Problemen litt, darunter auch an der Autoimmunkrankheit Myasthenie. Es bleibt unklar, ob dies zur Todesursache beitrug.

AnNa R. wurde im März 2025 tot in ihrer Wohnung in Berlin aufgefunden. Sie wurde 55 Jahre alt.