„Echter Freund“: Peter Plate dankt Roland Kaiser für Gedenken an AnNa R.

Auf Instagram hat Roland Kaiser mit bewegenden Worten der verstorbenen AnNa R. gedacht. Kaiser nahm für sein diesjähriges Album „Marathon“ den Rosenstolz-Klassiker „Liebe ist alles“ auf – und war AnNa R. entsprechend nah. Rosenstolz-Musiker Peter Plate hat Roland Kaisers Gedenken kommentiert. Es ist einer der ersten Kommentare seit dem Tod von AnNa R., die am Sonntag (16. März 2025) leblos in ihrer Wohnung in Berlin-Friedrichshain aufgefunden wurde.

„Liebe Freundinnen, liebe Freunde, die Nachricht von AnNas Tod hat auch mich tief getroffen“, schreibt Roland Kaiser. „Peter Plate hat es so treffend formuliert: ‚AnNa hat uns mit ihrer Musik so viel geschenkt – Trost, Mut, Gänsehautmomente, Lachen und Tränen. Ihre Stimme war für viele von uns ein Zuhause, ein sicherer Hafen in den Stürmen des Lebens.‘ Dem kann ich nichts hinzufügen.“

Dann schildert Roland Kaiser die Entstehung der Coveraufnahme von „Liebe ist Alles“. „Als ich mich im letzten Jahr dazu entschied, „Liebe ist alles“ neu aufzunehmen, tauchte ich noch einmal ganz in dieses wunderbare Lied ein. Es steht für AnNas einzigartige Leidenschaft, mit der sie Musik und Emotionen vereinte – eine Hingabe, die weit über ihre Kunst hinausging und ihr ganzes Leben prägte.“

„Du bist ein echter Freund. Dein Peter“

Und weiter: „Niemand konnte ahnen, dass dieser Song so schnell eine neue Bedeutung bekommen würde. Möge er fortan ein musikalisches Andenken an eine außergewöhnliche Künstlerin und, noch viel wichtiger, an einen besonderen Menschen sein, der uns inspiriert und zutiefst berührt hat. Mein tiefes Mitgefühl gilt AnNas Familie, ihren Freundinnen und Freunden und allen, die sie geliebt haben. Euer Roland“.

Peter Plate hat Roland Kaisers Eintrag kommentiert. Er schreibt: „Danke für deine lieben und warmen Worte, Roland! Du bist ein echter Freund. Dein Peter“.

