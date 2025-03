Rosenstolz: Sängerin AnNa R. ist im Alter von 55 Jahren verstorben

The Jesus and Mary Chain: Die Fucked-Up-Fans der Eagles

AnNa R. ist tot. Die Sängerin von Rosenstolz wurde 55 Jahre. Die Meldung zu ihrem Tod wurde auf ihrem offiziellen Instagram-Account bekannt gegeben. Die Todesursache ist jedoch noch unklar.

„Tatsächlich war sie viel mehr“

In den Socials heißt es zu einem Foto in Schwarzweiß zu ihr: „AnNa R. ist tot. Das plötzliche, unerwartete Lebensende unserer Freundin und „König:in“ schockiert und verwirrt uns zutiefst. Selbstbescheiden bezeichnete AnNa sich zeitlebens als „Pop-Maus“. Tatsächlich war sie viel mehr: Mit ihrer einzigartigen Stimme, ihrer Präsenz und ihren Liedern blieb sie seit der Gründung von Rosenstolz eine konstante Lebensbegleiterin für unzählige Menschen. Sie hatte noch viele Musikpläne, als sie im Alter von 55 Jahren in Berlin verstarb. Möge ihre Botschaft der Empathie und klassenlosen Menschenliebe weite Kreise ziehen. Es wäre AnNas Wunsch gewesen. In tiefer Liebe und Dankbarkeit. Manne & Frank“

Der Instagram-Beitrag:

An dieser Stelle findest du Inhalte aus Instagram Um mit Inhalten aus Sozialen Netzwerken zu interagieren oder diese darzustellen, brauchen wir deine Zustimmung. Soziale Netzwerke aktivieren

Vieles noch unklar

Weitere Infos gibt es momentan noch nicht.

Mehr zu AnNa R.

AnNa R. hieß eigentlich Andrea Neuenhofen, geborene Rosenbaum. Sie kam am 25. Dezember 1969 in Ost-Berlin auf die Welt. Zunächst fiel es ihr schwer in der Musikwelt der DDR Fuß zu fassen, weshalb sie eine Ausbildung als Chemielaborantin machte. Parallel dazu war sie aber als Musikalienhändlerin tätig und nahm Gesangsunterricht.

Erst mit Rosenstolz und Peter Plate startete sie richtig durch. Eine Biografie ihrer Band, „Lieb mich, wenn du kannst, nimm mich, nimm mich ganz“ kam 1998 heraus.

Auch bei Silly stellte sie sich 2005 sowie 2019 bis 2022 mal als Sängerin hinters Mikrofon.

Zum Beginn von 2023 dann die Info, dass sie ein Solo-Album namens KÖNIG:IN herausbringen und auf Tour gehen wolle. Weitere Solo-Werke kamen nicht von ihr heraus.

An dieser Stelle findest du Inhalte aus Youtube Um mit Inhalten aus Sozialen Netzwerken zu interagieren oder diese darzustellen, brauchen wir deine Zustimmung. Soziale Netzwerke aktivieren

Mehr zu Rosenstolz

AnNa R. und Peter Plate gründeten Rosenstolz 1991. Das Berliner Duo prägte mit ihrer Mischung aus Chanson, Rock und Pop, gesungen auf Deutsch, Jahrzehnte. Gemeinsam brachten sie zwölf Platten heraus, fünf davon konnten bis an die Chartsspitze klettern.

Im Dezember 2012 gaben sie dann eine Pause auf unbestimmte Zeit bekannt. AnNa R. war dann vor allem mit ihrer neuen Band Gleis 8 aktiv.