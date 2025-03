AnNa R. von Rosenstolz: Im Herbst 2025 wollte sie auf Tournee gehen

The Jesus and Mary Chain: Die Fucked-Up-Fans der Eagles

AnNa R., die Stimme der Band Rosenstolz, ist im Alter von 55 Jahren in Berlin verstorben. Die Nachricht wurde auf ihrem offiziellen Instagram-Account bekannt gegeben. Eine Todesursache wurde noch nicht kommuniziert.

Ihr letztes Konzert absolvierte AnNa R. am 20. März vergangenen Jahres in Berlin. Sie trat im Metropol Theater in Bremen auf.

AnNa R ist unerwartet gestorben. Darauf deutet auch ihre Tournee-Planung hin. Ab Oktober wollte sie auf „Mut zur Liebe“-Tournee gehen. 22 Termine. Tourneestart am 16. Oktober in Halle. Abschluss am 23. November in der Berliner Columbiahalle.

„Nach der Tour in diesem Jahr können Fans sich freuen, denn AnNa R. kündigt direkt ihre neue „Mut zur Liebe“-Tour für den Herbst 2025 in ganz Deutschland an“, schreibt Eventim.

Live-Termine

AnNa R.

„Mut zur Liebe“-Tour 2025

16.10.2025 – Halle. Steintor -Varieté

17.10.2025 – Zwickau, Stadthalle

18.10.2025 – Dresden, Schlachthof

20.10.2025 – Hamburg Laiszhalle

21.10.2025 – Hannover, Theater am Aegi

22.10.2025 – Bremen, Metropol

24.10.2025 – Magdeburg, AMO

26.10.2025 – Leipzig, Felskeller

28.10.2025 – Erfurt, Alte Oper

29.10.2025 – Bielefeld, Stadthalle

30.10.2025 – Münster, CC Congress Saal

01.11.2025 – Göttingen, Stadthalle

02.11.2025 – FFM, Batschkapp

03.11.2025 – Köln, Live Music Hall

05.11.2025 – Trier, Europahalle

10.11.2025 – München, Muffathalle

11.11.2025 – Nürnberg, Hirsch

18.11.2025 – Chemnitz, Stadthalle

19.11.2025 – Rostock, Stadthalle

20.11.2025 – FFO, Messe

21.11.2025 – Cottbus, Stadthalle

23.11.2025 – Berlin, Columbiahalle

Karriere nach Rosenstolz: Gleis 8 und Silly

Nach dem Ende von Rosenstolz blieb AnNa R. weiterhin aktiv. 2013 kehrte sie mit der Band Gleis 8 auf die Bühne zurück. Später, von 2019 bis 2022, übernahm sie die Rolle der Sängerin bei Silly.

AnNa R. und Peter Plate: Ein Erfolgs-Duo der deutschen Musikszene

Der enge musikalische Partner von AnNa R., Peter Plate, stammt aus dem Harz und war über Jahrzehnte ein fester Bestandteil ihres künstlerischen Schaffens.