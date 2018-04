Anthony Hopkins rastet aus – und das Netz brüllt vor Lachen

Eigentlich wollte Anthony Hopkins nur seine zahlreichen Fans wissen lassen, dass er gerade ziemlich beschäftigt ist. Das kann einen Oscar-Preisträger im Alter von 80 Jahren auch schon einmal aus dem Takt bringen. Und so postete er ein kleines Video, in dem er seinen Anflug von Überarbeitungswahnsinn in einer kleinen schauspielerischen Fingerübung demonstrierte. Kurz gesagt: Anthony Hopkins haut auf die Kacke und zeigt uns seine herrlichste Fratze. Das wäre sogar Hannibal Lecter zuviel!

Weiterlesen Hat das „Shining“-Hotel in Colorado ein Geister-Problem? Viele Besucher des Hotels, das Vorlage für Stephen Kings Horror-Roman „The Shining“ war, erleben an dem eigentlich überhaupt nicht unheimlichen Ort paranormale Phänomene. Ein Foto auf Instagram soll sogar einen Geist zeigen. Auf Twitter schrieb Hopkins – zur Zeit mit der zweiten Staffel von „Westworld“ in aller Munde – in Anlehnung an Stanley Kubricks „The Shining“: „This is what happens when you’re all work and no play…“ Im Hintergrund dämmert so etwas wie Musik und der Schauspieler wippt mit weit geöffneten Augen enervierend hin und her. Da dürfte jeder Schauspielschüler vor Neid erblassen.

This is what happens when you’re all work and no play… pic.twitter.com/2KvkJ2baw6 — Anthony Hopkins (@AnthonyHopkins) April 22, 2018

Die Fratze des Wahnsinns

Ein Spektakel, das im Netz innerhalb kürzester Zeit viral ging. Bis jetzt wurde es bereits mehr als 7,4 Millionen Mal geklickt und per GIF in Dauerschleife verarbeitet. Allerdings fragen sich die meisten Zuschauer in Kommentaren unter dem Post, ob sie sich nun eher fürchten sollten oder lachen, bis der Arzt kommt.