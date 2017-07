Hat das „Shining“-Hotel in Colorado ein Geister-Problem?

Estes Park in Colorado gehört wohl zu den beschaulichsten Orten der USA und verbindet eine atemberaubend schöne Landschaft mit einer aufwändigen urbanen Infrastruktur. Doch in dem Städtchen befindet sich auch das Stanley Hotel, das vor allem dadurch Berühmtheit erlangte, dass es Vorlage für Stephen Kings Roman „The Shining“ war.

By golly! I think I may have captured a #ghost at #StanleyHotel. #EstesPark Ein von Henry Yau (@ares415) gepostetes Foto am 12. Apr 2016 um 7:33 Uhr

Natürlich wurde Yau mehrfach unterstellt, er habe seinen Geist erst am Computer entstehen lassen. Doch der Amerikaner ist fest davon überzeugt, dass er einen Untoten gesehen hat. Mit Kevin Sampron wurde sogar eigens ein Experte für Geistererscheinungen (ja, so etwas wie Ghostbusters gibt es wirklich!) zu Rate gezogen.

Seiner Meinung nach ist die Erscheinung auf dem Bild auf jeden Fall nicht mittels Photoshop „erschaffen“ worden. Er glaubt tatsächlich sogar gleich zwei Gespenster an der Treppe zu sehen, wenn man das Foto einer genaueren Betrachtung unterzieht. Neben der Person, die wie eine in Schwarz gekleidete Frau aussieht, erkennt der Mystery-Fachmann noch ein kleines Kind. „Man sieht den Kopf des Kindes über dem Treppengeländer“, so Sampron.

Wir halten es mit dem von Bill Murray gespielten Geisterjäger Dr. Peter Venkman: „Das ist jedenfalls etwas, das man nicht jeden Tag sieht.“