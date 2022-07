Archive kündigen Neuauflage ihres Albums „Take My Head“ von 1999 an

Archive haben eine Neuauflage ihres bereits im Jahr 1999 erschienenen Albums „Take My Head“ angekündigt. Die Band veröffentlichte bislang zwölf Studioalben, „Take My Head“ sorgte für ihren internationalen Durchbruch. Auf dem Pop-TripHop-Album kooperierten Danny Griffiths und Darius Keeler zum ersten Mal mit der Sängerin Suzanne Wooder und Matt Martin am Schlagzeug. Nach rund 22 Jahren ist das Werk wieder auf Vinyl erhältlich. Die Platte kann ab sofort hier vorbestellt werden. Die Trackliste findet ihr unten.

LP-Trackliste: Side A

You Make Me Feel The Way You Love Me Brother Well Known Sinner The Pain Gets Worse

LP-Trackliste: Side B

Woman Cloud In The Sky Take My Head Love In Summer Rest My Head On You Home [hidden track]

Außerdem geht Archive dieses Jahr im Zuge ihres zuletzt veröffentlichten Albums „Call To Arms & Angels“ (2022) auf Europa-Tour. Die Deutschland-Termine findet ihr hier:

„Call To Arms & Angels Tour 2022“

15.10.22 in Berlin, Columbiahalle

16.10.2022 in Hannover, Kultur- und Kommunikationszentrum Pavillon

17.10.2022 in Hamburg, Markthalle

18.10.2022 in Dortmund, FZW

19.10.2022 in Köln, E-Werk

26.10.2022 in Stuttgart, LKA Longhorn

27.10.2022 in Wiesbaden, Kulturzentrum Schlachthof

31.10.2022 in München, Muffathalle

02.11.2022 in Erlangen, E-Werk

03.11.2022 in Dresden, Alter Schlachthof