ROLLING STONE präsentiert The Dead South live 2022

The Dead South spielt im November 2022 vier Shows in Deutschland, präsentiert von ROLLING STONE. Die Deutschland-Tour startet am 22. November in Münster und endet am 26. November in Frankfurt am Main. Alle weitere Termine und Locations gibt es auf der Homepage der Band und am Ende des Artikels. Tickets könnt ihr hier erwerben.

Weiter unten findet ihr das offizielle Musikvideo zur Single ihres letzten Albums „In Hell I’ll Be In Good Company“.

The Dead South

The Dead South ist eine Folk-Bluegrass-Band aus der Großstadt Regina in Kanada. Die Band wurde in dem Jahr 2012 gegründet und schloss sich als Quartett mit Nate Hilts, Scott Pringle, Danny Kenyon und Colton Crawford zusammen. Crawford wurde 2015 bis 2018 durch Eliza Mary Doyle ersetzt. Bisher veröffentlichte die Band die EP „The Ocean Went Mad and We Were to Blame“ mit fünf Songs sowie drei Alben – „Good Company“ (2014), „Illusion and Doubt“ (2016) und „Sugar & Joy“ (2019).

The Dead South Tour 2022

22.11. Münster, Skaters Palace

23.11. München, Tonhalle

25.11. Bremen, Aladin

26.11. Frankfurt, Zoom