Arctic Monkeys veröffentlichen „Opening Night“ für Charity-Album

Die Arctic Monkeys haben heute ihren ersten neuen Song seit vier Jahren veröffentlicht. „Opening Night“ erscheint als Teil des Benefizalbums „Help (2)“, das die Hilfsorganisation War Child am 6. März herausbringt. Insgesamt beteiligen sich 30 Künstler:innen und Bands mit 23 Songs an dem Projekt, dessen Erlöse vollständig Kindern in Konfliktgebieten zugutekommen.

Zu dem Beisteuern des Songs im Charity-Rahmen ließen die Arctic Monkeys per Pressemitteilung verlauten: „Wir sind stolz darauf, die unschätzbar wertvolle Arbeit von War Child zu unterstützen, und hoffen, dass die Platte einen positiven Unterschied im Leben von Kindern bewirken wird, die von Krieg betroffen sind.“

Ob sich die Band im Folgenden an weitere neue Songs beziehungsweise ein Album machen wird, steht jedoch in den Sternen.

Hier gibt es „Opening Night“ zu hören:

Neuauflage des 1995er-Samplers

Das Album knüpft an den legendären „Help“-Sampler von 1995 an, mit dem War Child damals rund eine Million Euro für Kinder und Opfer des Bosnienkriegs sammelte. Neben den Arctic Monkeys sind an der aktuellen Ausgabe unter anderem Damon Albarn, Pulp, Wet Leg, Depeche Mode, Olivia Rodrigo, Big Thief und Beck beteiligt.

Einwöchige Session in den Abbey Road Studios

Laut Pressemitteilung Aufnahmen fanden im November während einer einwöchigen Session in den Abbey Road Studios statt. Produzent John Ford leitete die Produktion, Regisseur Jonathan Glazer zeichnete für das visuelle Konzept verantwortlich. Glazer, der 2024 für seinen Film „The Zone Of Interest“ mit einem Oscar ausgezeichnet wurde, ließ nach eigenen Angaben auch Kinder die Studioproduktion dokumentieren. Zusätzliche Filmaufnahmen entstanden in der Ukraine, im Gazastreifen, im Jemen und im Sudan.

Von britischen Acts zur internationalen Besetzung

Während das Original 1995 innerhalb eines einzigen Tages eingespielt wurde und ausschließlich britische Acts wie Radiohead, Oasis, Blur, Portishead und die Chemical Brothers vereinte, setzt die Neuauflage auf eine internationale Besetzung und eine längere Produktionsphase. Die Teilnahme der damals verfeindeten Bands Blur und Oasis galt seinerzeit als besonderes Zeichen. 2005 folgte mit „Help!: A Day In The Life“ ein weiteres Benefizalbum zugunsten der Opfer des Hurrikans Katrina.

Erlöse für Kinder in Konfliktgebieten

Nach Angaben von UNICEF wächst derzeit fast jedes fünfte Kind weltweit in Krisen- und Konfliktgebieten auf. War Child finanziert mit den Einnahmen Nothilfe, Bildungsprogramme, psychosoziale Betreuung und Schutzmaßnahmen für betroffene Kinder.

Beteiligte Künstler:innen

Anna Calvi / Ellie Rowsell / Nilüfer Yanya / Dove Ellis / Arctic Monkeys / Arlo Parks / Arooj Aftab & Beck / Bat For Lashes / Beabadoobee / Beth Gibbons / Big Thief / Black Country, New Road / Cameron Winter / Damon Albarn, Grian Chatten, Kae Tempest / Depeche Mode / English Teacher & Graham Coxon / Ezra Collective & Greentea Peng / Foals / Fontaines D.C. / King Krule / The Last Dinner Party / Olivia Rodrigo / Pulp / Sampha / Wet Leg / Young Fathers