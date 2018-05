Arctic Monkeys: Pop-up-Store in Berlin zum Release von „Tranquility Base Hotel & Casino“

Fünf Jahre liegt das letzte Album „AM“ zurück, nun erscheint am Freitag mit „Tranquility Base Hotel & Casino“, der sechste Langspieler der Arctic Monkeys. Zur Feier des Tages wird in Berlin ein Pop-up-Store eingerichtet, in dem Fans der Band exklusives Merchandise und eine limitierte Edition des Albums bekommen können – weltweit werden diese in nur sechs Läden verkauft.

Tranquility Base Hotel & Casino pop up stores open in select cities internationally this Friday 11th May.

Full details: https://t.co/Bv4px7YKwT pic.twitter.com/EM1rpygWjI — Arctic Monkeys (@ArcticMonkeys) May 7, 2018

Der Store wird am Freitag und Samstag geöffnet sein und befindet sich im 25hours-Hotel Bikini Berlin am Berliner Ku’damm. Das Album wird darüber hinaus in einer exklusiven Auflage aus silbernem Vinyl mit Klappcover, Songtexten und einem Fotobooklet direkt über den Webshop der Band erhältlich sein.

Released on 11th May 2018 – you can pre-order here: https://t.co/aBHZUwSSKY pic.twitter.com/EwAUnDcAuk — Arctic Monkeys (@ArcticMonkeys) May 4, 2018

Produziert wurde das Album von James Ford und Alex Turner, aufgenommen wurde es in Los Angeles, Paris und London. Einen ersten Trailer gibt es hier zu sehen:

Arctic Monkeys live in Deutschland:

22.05.18 – Berlin

23.05.18 – Berlin

26.06.18 – Düsseldorf

22.-24.06.18 – Hurricane Festival

22.-24.06.18 – Southside Festival