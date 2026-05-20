ARD findet doch noch einen Thilo für „titel thesen temperamente“

Der Fall Thilo Mischke dürfte manchen Verantwortlichen bei der ARD auch heute noch Albträume verursachen. Nach einem Shitstorm, der offenbar nicht zuletzt auch von eigenen Mitarbeitern ausging, durfte er nicht mehr Host bei „titel thesen temperamente“ sein. Lange Zeit präsentierte Siham El-Maimouni das Format alleine, nun bekommt sie einen Kollegen an ihre Seite.

Er heißt mit Vornamen ebenfalls Thilo. Thilo Jahn. Wie es in Medienkreisen heißt, haben sich die beteiligten ARD-Anstalten in einem mehrstufigen Auswahlprozess einstimmig für den 44-Jährigen entschieden.

Jahn ist weniger für seine markigen Sprüche bekannt, gewann aber bereits 2015 den Grimme-Preis (für das Format „Mr. Dicks – Das erste wirklich subjektive Gesellschaftsmagazin“). Zuschauer konnten ihn zuletzt bei WDR, Deutschlandfunk Nova und One entdecken. Mit „Westart“ war er bereits an Bord eines Kulturmagazins.

Thilo Jung weiß, wie man Kultur erzählt

MDR-Hauptredaktionsleiterin Jana Cebulla lobt seine große Kulturkompetenz und die Fähigkeit, „Kultur so zu erzählen, dass sie auch über klassische Formate hinaus ihr Publikum erreicht“. Das scheint inzwischen ja das Hauptanliegen der ARD zu sein – nicht nur einfach launig zu präsentieren, sondern entsprechend schmackhaft für ein (bevorzugt jüngeres) Publikum zu machen.

„Er kennt den Kulturbetrieb mit seinen Akteurinnen und Akteuren aus erster Hand“, so Cebulla weiter. Ebenfalls ein wichtiges Kriteriium, hatten sich doch zahlreiche Vertreter eben dieser hochsensiblen Branche deutlich gegen Mischke ausgesprochen.

Während El-Maimouni in Zukunft etwa zwei Drittel der „ttt“-Folgen pro Jahr moderieren wird, übernimmt Thilo Jahn den Rest. Los geht es am 30. August, nach der Sommerpause der Sendung.

Nach seiner öffentlichen Nominierung für „titel thesen temperamente“ Ende 2024 geriet Thilo Mischke wegen früherer sexistischer und rassistischer Äußerungen, unter anderem in älteren Büchern und Podcasts, massiv in die Kritik der Kulturszene. Wegen des anhaltenden öffentlichen Drucks machte die ARD im Januar 2025 einen Rückzieher und verzichtete auf den Einsatz des Moderators, um die Inhalte der Sendung zu schützen. Die missglückte Personalentscheidung führte zu internen Strukturreformen beim Sender und nun auch zur Neubesetzung des Postens durch Thilo Jahn.