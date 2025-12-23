„Dinner For One“ 2025: Alle TV-Termine

Es ist ein 90. Geburtstag, der buchstäblich einfach nicht aufhören mag: „Dinner For One“ ist DER Silvester-Klassiker. Ein 18-minütiges Gag-Feuerwerk um ein Abendessen, das unter den sonderbarsten Bedingungen stattfindet und mit Miss Sophie und Butler James nur zwei (wirklich anwesende) Protagonisten hat.

Auch in diesem Jahr ist „Dinner For One“ wieder in unterschiedlichen Varianten im Fernsehen zu sehen, vorwiegend in den dritten Programmen der ARD und fast rund um die Uhr am 31. Dezember.

„Dinner For One“ 2025 – Sendetermine

Das Erste: 18:40 Uhr (Original)

NDR: 11:30 Uhr (Platt), 14:35 Uhr (Jubiläumsshow), 16:05 Uhr (Original), 18:25 Uhr (Original), 23:35 Uhr (Original)

WDR: 17:35 Uhr (Original), 18:30 Uhr (Ruhrpott-Version)

SWR: 18:30 Uhr (Original), 18:45 Uhr (Schwäbisch)

RBB: 18:55 Uhr (Original)

MDR: 19:00 Uhr (Original)

HR: 18:40 Uhr (Hessisch)

BR: 19:40 Uhr (Original), auch am 01. Januar 2026 um 0:05 Uhr (Original)

One: 19:55 Uhr (Original)

In Deutschland gehört „Dinner For One“ seit den 1970er-Jahren zum festen Silvester-TV-Programm. Der Grund dafür dürfte wohl auch der legendäre Spruch von Butler James sein: „Same Procedure As Every Year?“

Worum geht es in „Dinner For One“?

Für alle Neulinge: „Dinner Die ursprüngliche Handlung dreht sich um Miss Sophie, die ihren 90. Geburtstag feiert und ihre vier verstorbenen Freunde zu einem imaginären Dinner einlädt. Ihr Butler James übernimmt die Rollen der Gäste, inklusive der dazugehörigen Trinksprüche, was zu seinem fortschreitenden Betrunkensein und zahlreichen humorvollen Stolperern über ein Tigerfell führt.

„Dinner For One“ wurde einbst von dem britischen Autor Lauri Wylie in den 1920er Jahren verfasst. Seine erste Aufführung fand 1948 im Londoner Duke of York’s Theatre statt. Der Sketch erlangte internationale Bekanntheit, als er 1963 vom Norddeutschen Rundfunk (NDR) mit den britischen Schauspielern Freddie Frinton als Butler James und May Warden als Miss Sophie aufgezeichnet wurde. Diese Version wurde in Hamburg vor Live-Publikum aufgeführt und in englischer Sprache mit einer kurzen deutschen Einführung ausgestrahlt (die auch nicht ganz fehlerfrei war).