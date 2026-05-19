ESC 2026: Die Krise der „Big Five“

Fotograf Jeff Katz im Interview: „Ich war die Linse, die das Image auffing, das Prince der Welt mitteilen wollte“

Die Absperrungen an der Wiener Stadthalle sind abgeräumt. Die Acts beim European Song Contest (ESC) aus 35 europäischen Ländern haben sich zumeist eine Chill-Auszeit verordnet.

Britische Häme nach „Zero Points“

In internationalen Medien wie im Social-Media-Kosmos ist unterdessen turbulente Aufarbeitung angesagt. Besonders im Vereinigten Königreich fällt die Reaktion auf das „Zero Points“-Abschneiden von Sturmfrisur-Elektroniker Look Mum, No Computer vernichtend aus. Kommentare wie „What a dumpster fire“ – wörtlich: „Was ein Müllcontainer-Brand“, also Totalkatastrophe – oder „BBC didn’t wanna boycott, so they decided to send this instead“ bestätigen, womit viele UK-Fans bereits im Vorfeld gerechnet hatten. In einem Posting entschuldigte man sich artig bei Europa: „Honestly we are so awful…“

Der ESC als kulturelles Barometer

In analytischeren Kommentaren wurde der ESC 2026 als „Spiegel der europäischen Gegenwart“ diagnostiziert. Weit mehr als teils merkwürdige Musik ging es um Identitätspolitik, Diaspora, Soft Power und digitale Mobilisierung. Der Wettbewerb funktioniert längst als kulturelles Barometer.

Dazu kommt die Spotify- und TikTokisierung des Pop. Viele Beiträge wirken heute maximal datenoptimiert: Die Tracks sind sofort verständlich und basieren auf knalligen, international ausrollbaren Hooks.

Ausreißer und Streaming-Überraschungen

Gleichwohl gibt es Ausreißer. Der eher traditionelle Song „Per Sempre Si“ von Sal da Vinci aus Neapel etwa stellt bei Spotify und der Streaming-Konkurrenz ungeahnte Rekorde auf.

Viele Fans diskutieren auch, ob der ESC sich endgültig von seinem jahrzehntelangen Trash-Image gelöst hat. Der Sieg Bulgariens wird als Symbol dafür gelesen, dass heute keine reinen Fun-Acts mehr gewinnen, sondern hyperprofessionelle Gesamtkunstwerke mit klarer visueller Identität. Die Frage dahinter: Wird der ESC dadurch hochwertiger – oder eher steril?

Folklore als Gegenbewegung zur Streaming-Ästhetik

Auffällig viele stark platzierte ESC-Beiträge arbeiteten erneut mit folkloristischen Elementen, ethnischen Sounds und nationalem Pomp – so etwa Kroatien. Manche Kommentare sehen darin eine Gegenbewegung zur austauschbaren Streaming-Ästhetik.

In Fanforen wird weiterhin diskutiert, ob die Songwriter-Teams Songs mittlerweile für 15-Sekunden-Clips statt für die Bühne schreiben. Mehrere Beiträge wirkten als perfekte Social-Media-Snippets, funktionieren live jedoch nur sehr mäßig. Deutschland wurde dabei oft vorgeworfen, weder virale Hooks noch große Live-Dramatik zu beherrschen – und gewissermaßen zwischen allen Strategien festzuhängen.

Die Krise der „Big Five“

Virulent bleibt auch die Krise der „Big Five“: Da kleinere Länder mutiger agierten, ist die Debatte über die automatische Finalqualifikation der großen Budgeteinzahler neu entfacht.

Wien: Lob und Kritik an der Produktion

Wien als Ausrichter bekam viel Lob für die Produktion und die heitere Stimmung in der Stadt – trotz Manchester-Wetter. Kontrovers diskutiert wurde jedoch, ob der ESC inzwischen zu „clean“, zu perfekt und zu durchdesignt geworden sei. Einige Fans vermissten das leicht chaotische Element früherer Austragungen – das Gefühl, dass der ESC auch ein bisschen außer Kontrolle geraten darf.

Politische Debatten und EBU-Glaubwürdigkeit

Nach dem Boykott mehrerer Länder und den erneuten Debatten um Israel fragen sich viele Kommentatoren, ob die EBU ihren Grundsatz der „Unpolitischkeit“ noch glaubwürdig vertreten kann. Besonders kontrovers wurde diskutiert, dass EBU-Chef Martin Green eine theoretische Rückkehr Russlands trotz des Ukrainekriegs nicht ausschloss.

Aufschlussreich auch die Reaktion der gleich fünf niederländischen TV-Anstalten im Gespräch mit dem Rolling Stone im Media Center in Halle F: „OK, unser Boykott kommt von den Öffentlich-Rechtlichen. Doch wir sind hier mit großem Besteck. Bei uns wird die Show trotzdem massiv geschaut, als wäre dein Land bei der Fußball-WM nicht dabei.“

KI-Pop und algorithmisch geglätteter Sound

Die „AI-Pop“-Debatte um Sarah Engels‘ „Fire“ hat eine zweite Diskussion ausgelöst: das Hadern mit algorithmisch geglättetem Pop. Der Vorwurf „wie von KI geschrieben“ tauchte erstaunlich oft auf – und nicht nur beim deutschen Beitrag. Viele Fans beklagen, dass immer mehr ESC-Tracks klängen, als seien sie aus denselben Songwriter-Camps in Verbindung mit akribischen Datenanalysen hervorgegangen.

Gigantische Aufmerksamkeit, kaum langlebige Stars

Immer häufiger wird gefragt, warum der Wettbewerb zwar gigantische Aufmerksamkeit erzeugt, aber kaum noch langlebige europäische Popstars hervorbringt. Der Vergleich mit ABBA oder Céline Dion fällt dabei ständig. Selbst erfolgreiche ESC-Acts verschwinden heute oft nach wenigen Wochen aus der öffentlichen Wahrnehmung.

Man wird sehen, wohin die Berlin-Begeisterung der bulgarischen Gewinnerin Dara mit „Bangaranga“ noch führt. Laut Stimmen aus dem Boulevard soll ihre nächste Single in deutscher Sprache erscheinen. Schließlich verbindet Darina Jotowa, so ihr bürgerlicher Name, eine langjährige musikalische Partnerschaft und enge Freundschaft mit Lucy Diakovska von den No Angels.