„Dangerous Woman“: Wie Ariana Grande die Zukunft des Pop in die Hand nahm

Ariana Grande hätte sich niemals zur epochenprägenden Popkünstlerin entwickeln können, die wir heute kennen, wenn sie ängstlich oder verklemmt mit ihren Gefühlen umgegangen wäre. Das ist die Künstlerin, die auf „Eternal Sunshine“ allen Ernstes „This situationship has to end“ sang – während sie die Auflösung ihrer Ehe verarbeitete. Dieselbe, die auf „Thank U, Next“ beiläufig den Vers „Look at you, boy, I invented you“ hinwarf – aufgenommen, nachdem sie eine Verlobung mit jemandem gelöst hatte, dessen Name einen Song auf „Sweetener“ ziert. Dieselbe, die „Positions“ veröffentlichte.

Ohne „Dangerous Woman“ wäre keines dieser Alben möglich gewesen. Zehn Jahre nach seiner Veröffentlichung ist das dritte Studioalbum der Sängerin ein Grundpfeiler ihrer Entwicklung zur bedeutendsten Stimme im Pop – im übertragenen wie im buchstäblichen Sinne: „Greedy“ dürfte der lauteste Song sein, den sie je aufgenommen hat. Vor allem aber war „Dangerous Woman“ entscheidend dafür, welche Geschichten Grande mit dieser unerschütterlichen Stimme erzählen konnte und welche Emotionen sie durch sie vermitteln durfte. Das Album legte die Zukunft des Pop in ihre Hände.

„Young Ariana run pop“, rappte Nicki Minaj auf „Side to Side“, der erfolgreichsten Single des Albums. Bis zu Grandes erstem Nummer-eins-Hit sollte es noch zwei Jahre dauern – „Thank U, Next“ schaffte es 2018 an die Spitze –, und doch traf Minajs Aussage ins Schwarze. Pop befand sich 2016 in einem Umbruch: Rihanna und Beyoncé zementierten ihre Vermächtnisse mit „Anti“ bzw. „Lemonade“. Die Charts wurden größtenteils von Drake und Justin Bieber dominiert. Daneben feierten auch die Chainsmokers und Meghan Trainor große Erfolge. Doch niemand agierte im selben Terrain wie Grande. Eine außergewöhnliche Stimme zu besitzen ist eine Sache. Sie so zu beherrschen, wie sie es auf „Dangerous Woman“ tut, eine ganz andere.

„Into You“ als Blaupause

„Into You“ ist eines der überzeugendsten Beispiele für einen sofortigen Klassiker in der Geschichte des modernen Pop. „Der erste Satz, dieses ‚I’m so into you / I can barely breathe‘ – das ist vielleicht das Nächste, was ich je an popmusikalischer Perfektion gehört habe“, sagte Lorde wenige Tage nachdem „Into You“ als zweite Single aus „Dangerous Woman“ erschienen war. Grande singt diese Zeile in einem tiefen Ton, nicht ganz ein Flüstern, aber genauso zerbrechlich und atemlos. Während sie sich dem explosiven ersten Chorus nähert, rückt ihre Stimme immer näher heran, bis sie den gesamten Song mit einer verwegenen Forderung ausfüllt: „Baby, come light me up.“ Die hingerissene Bridge hebt das Ganze vom Außergewöhnlichen ins Meisterhafte.

„Touch It“ ist von Anfang bis Ende ähnlich schwindelerregend. Immer wenn es klingt, als hätte der Song seinen Höhepunkt erreicht, legt sie noch eine Schippe drauf – mit unerbittlichen Höhenflügen und atemberaubenden Vokalläufen. Das dumpfe Schlagzeug auf „Thinking Bout You“, dem abschließenden Track des Albums, ahmt einen aufgeregten Herzschlag nach. Knapp hinter dem Beat schweben luftige Harmonien um Grande, während sie nach einer imaginären Umarmung greift und der Song in eine explosive Bridge mündet. „I’ve been waiting patient, patiently / ‚Cause I don’t have you here with, here with, here with me“, singt sie. Dann folgt die euphorische Entladung: „But at least I have the memory.“ Das klingt wie ein natürlicher Vorläufer zu „Imagine“ von „Thank U, Next“ oder „Better Off“ von „Sweetener“ – Songs, die man die Augen schließen muss, um sie wirklich zu hören und, als Folge davon, zu spüren.

Den Großteil des Albums schuf sie gemeinsam mit Max Martin, Ilya Salmanzadeh und Savan Kotecha sowie Tommy Brown. Mit Credits auf 10 der 15 Songs war sie so intensiv am Schreibprozess beteiligt wie nie zuvor in ihrer Karriere. Heute arbeitet Grande als Autorin und Co-Produzentin an der Seite von Martin und Salmanzadeh, die zu ihren engsten Vertrauten geworden sind. Ihr inzwischen unverkennbarer Vokalproduktionsstil – das Schichten von Lage um Lage luftiger Harmonien in filigranen Arrangements – begann sich auf „Dangerous Woman“ erstmals herauszukristallisieren. Ebenso ihre narrative Stimme. Grande versteht intuitiv, wie Pop in den vergangenen zehn Jahren funktioniert – nicht nur als Kunstform, sondern als eine Art Archiv des Künstlerlebens.

Feminismus und Selbstbehauptung

Als Albumtitel ist „Dangerous Woman“ so direkt wie die Popplatten, die ihm vorausgingen – Rihannas „Good Girl Gone Bad“ oder Christina Aguileras „Stripped“. Wichtig ist dabei: Der Diskurs rund um nahezu jede Frau im Pop vor einem Jahrzehnt war untrennbar mit einer erwarteten Feminismus-Performance verknüpft. Etwas so Selbstverständliches wie das Ausleben der eigenen Sexualität wurde als radikaler Akt inszeniert, anstatt Frauen einfach, nun ja, existieren zu lassen. Und dennoch wirkt „Dangerous Woman“ kaum je so, als würde es sich zu sehr darum bemühen, Grande in neuem Licht erscheinen zu lassen – selbst in den Momenten, die weniger gut gealtert sind. Das Bekenntnis „We got that hood love / We got that good love / We got that hot love“ auf „Bad Decisions“ wird mit einem wissenden Augenzwinkern gebrochen: „Ain’t you ever seen a princess be a bad bitch?“

Schon mit 22 Jahren baute sie Spannung um ihre Pop-Persona auf. In der zweiten Hälfte von „Knew Better / Forever Boy“ – einem zweiteiligen Stück, das innerhalb von fünf Minuten eine Trennung verarbeitet, weiterzieht und sich neu verliebt – singt Grande: „Never been with a boy more than six months / I couldn’t do it, got too used to it.“ Das ist kein Geständnis, sondern eine bloße Tatsache. Aus dieser Haltung erwächst später „The Boy Is Mine“ und „Twilight Zone“ auf „Eternal Sunshine“, wo sie singt: „Why do I still protect you? / Pretend these songs aren’t about you / Hope this might be the last one / ‚Cause I’m not fooling anyone.“ In ihrer Art, über Beziehungen zu singen, liegt eine besondere Intimität: direkt im Vortrag, aber nicht naiv gegenüber der Neugier ihres Publikums. Die erste Zeile, die wir auf „Let Me Love You“ hören, einer verführerischen Kollaboration mit Lil Wayne, lautet: „I just broke up with my ex.“

Pop schien sich erst mit „Sweetener“ und „Thank U, Next“ vollständig auf Grande einzulassen – als sie in die höchsten Sphären des Genres katapultiert wurde und es unmöglich wurde, die Geschichte ihres Lebens von ihrer Musik zu trennen. Der Bombenanschlag bei ihrem Manchester-Konzert auf der „Dangerous Woman“-Tour 2017 und der Tod ihres früheren Partners und Kollaborateurs Mac Miller 2018 warfen einen schweren Schatten der Trauer über ihre Karriere. Mit jeder neuen Veröffentlichung begegnete ihr das Publikum mit einer übertriebenen Zerbrechlichkeit, die die Zähigkeit ignorierte, die sie auf „Dangerous Woman“ an den Tag gelegt hatte. Ihre Unerschrockenheit auf dem Album war keine Reaktion auf Trauma oder Tragödie – immer wieder aufzustehen und voranzugehen ist die Art, wie sie sich stets geerdet hat.

Unterschätztes Fundament

Das bluesige „I Don’t Care“ gehört zu den unterschätztesten Cuts auf „Dangerous Woman“. Es ist ein klarer Vorläufer von „Shut Up“ auf „Positions“ und „True Story“ auf „Eternal Sunshine“ – nicht nur klanglich, sondern auch thematisch. „Now I laugh about the things that used to be important to me / Used to have a hold on me“, singt sie. „Like what do you think, and what he thinks, and what they think / But I love me.“ In den Jahren nach „Dangerous Woman“ sollte Grande diese innere Stärke immer dringender brauchen. Die Fähigkeit, den Lärm auszublenden, verhinderte, dass er ihre Stimme übertönte. Diese Konzentration erlaubte es ihr, ihre Fähigkeiten als Songwriterin und Produzentin zu schärfen, während die künstlerische Metamorphose, die auf „Dangerous Woman“ begonnen hatte, ihre Vollendung fand.

„Dangerous Woman“ verwandelte Grande vom Hitmaker zur Tastemaker. Vorübergehend schien sie sich in der ersten Rolle wohlzufühlen. Das Album sollte ursprünglich fast „Moonlight“ heißen – nach der Doo-Wop-inspirierten Ballade, die es eröffnet. „Focus“, die hornlastige, eigenständige Single von 2015, war zunächst als Lead-Single geplant. Doch beide Songs wiederholten Terrain, das Grande bereits abgesteckt hatte. „Focus“, letztlich ganz vom Album gestrichen, wäre auf dem 2014er Werk „My Everything“ neben „One Last Time“, „Problem“ und „Break Free“ besser aufgehoben gewesen. „Moonlight“ hingegen verwies zurück auf ihr Debüt „Yours Truly“ von 2013. „Dangerous Woman“ musste anders sein. Ihr Richtungswechsel holte den unterschwelligen R&B-Einfluss ihrer frühen Veröffentlichungen an die Oberfläche, ohne ihren Platz im Pop aufzugeben.

Wer von ihrem vollständigen Bekenntnis zu dieser Schnittmenge auf „Positions“ überrascht war, hatte nicht aufgepasst, als es darauf ankam. „Sie ist jetzt auf dem Höhepunkt ihrer Fähigkeiten als Tastemaker, als Songwriterin. Aus all ihren Erfolgen hat sie gelernt: was ihre Stimme ist, was für sie funktioniert“, sagte Kotecha 2019 gegenüber ROLLING STONE nach der Veröffentlichung von „Thank U, Next“ über Grande. „Wenn der Produzent oder Toningenieur nicht versteht, was sie beim Vokal-Arrangement will, sagt sie einfach: ‚Darf ich kurz ran?‘ Dann geht sie in Pro Tools und behebt es. Sie beherrscht dieses Handwerk wie eine Meisterin. Ich war in meinem Leben mit einigen der größten Sängerinnen und Sänger aller Zeiten zusammen. So etwas habe ich noch nie erlebt.“

„Petal“ und das alte Ethos

Im Juli wird Grande ihr achtes Album „Petal“ veröffentlichen. „Es kommt definitiv aus einem Ort, an den ich mich vielleicht bisher zu sehr gescheut oder zu höflich war, um ihn zu betreten“, sagte sie über das Werk. „Das fühlt sich jetzt einfach an wie: fuck it.“ Es ist dasselbe Ethos, das „Dangerous Woman“ geprägt hat – als Grande zum ersten Mal erkannte, dass Schüchternheit und Höflichkeit ihr niemals so gut dienen würden wie das schonungslose Dasein als absoluter Pop-Powerhouse.