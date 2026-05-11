Alles, was wir über Ariana Grandes neues Album „Petal“ wissen

Fotograf Jeff Katz im Interview: „Ich war die Linse, die das Image auffing, das Prince der Welt mitteilen wollte“

Vor fünf Monaten witzelte Ariana Grande noch, sie bräuchte „ein zusätzliches Gehirn und vier weitere Arme“, um wieder in den Album-Modus zu schalten. Ihr letztes Werk, „Eternal Sunshine“, erschien vor zwei Jahren und bekam letztes Jahr noch eine Deluxe-Edition spendiert. Das hätte die Fans wohl noch eine Weile bei der Stange gehalten – doch Grande fand unweigerlich den Weg zurück ins Studio: Ihr achtes Album, „Petal“, kommt am 31. Juli.

Wenn das Album erscheint, wird Grande mitten in der „Eternal Sunshine“-Tour stecken. Im vergangenen Jahr sprach sie offen darüber, wie sich ihr Verhältnis zur Musik verändert hat, seit sie sich stärker auf Filmprojekte konzentriert – etwa „Wicked“ und die kommende Komödie „Focker-in-Law“. „Es ist ziemlich naiv von euch anzunehmen, dass ich das Singen und die Musik aufgeben will, nur weil ich gerade viele Eisen im Feuer habe“, schrieb die Sängerin auf Instagram. „Es ist und war immer mein Lebensnerv. Es wird Platz für alles geben müssen.“

„Petal“ entstand in dem Freiraum, den sie sich inmitten all dessen geschaffen hat. Hier ist alles, was wir bisher über das Album wissen.

„Petal“ – Grandes wilde Seite

„Surprise!“, rief Grande, als sie Republic Records „Petal“ präsentierte. Sie versammelte ihr Team beim Label zu einer Vorab-Präsentation des Albums, hielt den Moment fest und teilte ihn in einem vielsagenden Instagram-Video. Das Album sei „ein bisschen wild“, erklärte sie, und fügte hinzu: „Es kommt definitiv aus einem Ort, an den ich mich vorher vielleicht zu sehr gescheut oder zu höflich war, um ihn zu betreten. Es fühlt sich einfach an wie: Scheiß drauf.“

Ein Schreibexperiment als Ausgangspunkt

In ihrem Video an das Label erklärte Grande, der Entstehungsprozess des Albums habe darin bestanden, „sich von allerlei negativen Anhaftungen zu lösen – seien es die eigenen Dämonen im Kopf, externe Stimmen oder Dinge, die mir nichts mehr bringen.“ Aus songwriterischer Sicht sei das eine neue Herausforderung gewesen. „Es war ein Schreibexperiment für mich, das als Gerüst zu nutzen, sodass ich über eine Sache sprechen und etwas teilen konnte“, sagte sie, „und die Leute es nehmen und auf ihr eigenes Leben anwenden können, wie sie wollen.“

Grandes persönlicher Lieblingssong

Am Freitag, dem 8. Mai, enthüllte Grande den Titel der ersten Single aus „Petal“: „Hate That I Made You Love Me“ erscheint am 29. Mai. In einem Instagram-Post schwärmte sie von dem Track als „einem meiner liebsten Songs, die ich je schreiben werde.“

Reunion mit Martin und Ilya

In ihrem Post zur Ankündigung von „Hate That I Made You Love Me“ erwähnte Grande, dass sie den Track gemeinsam mit zwei langjährigen Weggefährten und „liebsten Menschen der Welt“ ko-produziert hat: Max Martin und Ilya. Die beiden Produzenten und Songwriter arbeiten seit Grandes zweitem Studioalbum, „My Everything“ aus dem Jahr 2014, mit ihr zusammen – eine echte Partnerschaft entstand jedoch erst mit „Eternal Sunshine“. „Ich kann es kaum erwarten, dass es euch gehört“, schrieb Grande.