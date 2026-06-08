Ariana Grande hat keine Zeit zu verlieren beim Auftakt der „Eternal Sunshine“-Tour

Ariana Grande braucht absolute Stille in der Oakland Arena. Es ist der Eröffnungsabend der „Eternal Sunshine“-Tour, und sie steht am runden Ende des langen Laufstegs, vor ihr eine Loop-Station. Diese Bitte verlangt den mehr als 17.000 Menschen, die fast sieben Jahre darauf gewartet haben, wieder mit ihr in einem Raum zu sein, einiges ab. Das weiß sie selbst. Als sie über einen Lift auf die Bühne fährt, empfangen sie ohrenbetäubende Jubelstürme. Einen Moment lang nimmt sie das in sich auf, wirft Küsse ins Publikum und legt die Hand aufs Herz. „Ich habe fast Angst, darum zu bitten, aber könnt ihr euch vielleicht für genau diesen Teil zurückhalten?“ fragt Grande und deutet auf die Loop-Station. „Es fühlt sich nicht wie der richtige Moment an, euch um Stille zu bitten.“ Das Publikum antwortet mit noch mehr Lärm – und beruhigt sich dann, während Grande ans Werk geht.

Die ersten Schichten, die sie aufnimmt, sind verschiedene Versionen desselben Lyrics: „I don’t care what people say is true.“ Sie fügt höhere Harmonien hinzu, baut darauf auf, schichtet noch mehr obendrauf. Dann weiter zur nächsten Sektion ihres Live-Mixes. Won’t break. Can’t shake. This fate. Rewrite. Deep breaths. Tight chest. Life. Death. Rewind. Die Worte kreisen in immer neuen harmonischen Variationen, mal leicht, mal bestimmter, mal mit einem luftigen „buh, buh, bum“ versehen. Sobald alles geladen ist, gibt Grande dem Publikum einen Daumen hoch. Die kollektive Stimme des Saals setzt ein wie ein Chor – und sie startet endlich „Eternal Sunshine“.

Es ist, als wäre die Zeit stehengeblieben – auch wenn sich seit dem Ende von Grandes letzter Headliner-Tour im Dezember 2019 vieles verändert hat, nicht zuletzt ihr Verhältnis zum Popstar-Dasein und seinen Zumutungen. „Die letzten zehn oder fünfzehn Jahre werden sich sehr anders anfühlen als die, die noch kommen“, sagte Grande Anfang dieses Jahres über ihre Karriere. „Ich will nichts Endgültiges sagen. Ich weiß, dass ich mich sehr auf diese kleine Tour freue, aber ich glaube, so etwas wird noch sehr, sehr, sehr lange nicht wieder passieren.“ Wirklich klein ist an der „Eternal Sunshine“-Tour allerdings wenig. Sie ist zugleich triumphales Comeback und vermeintlicher Abschied, verpackt in knapp zwei Stunden audiovisuellem Spektakel.

Setlist ohne Kompromisse

Die 20 Minuten vor „Eternal Sunshine“ beinhalten Grandes Abrechnung „Yes, And?“, mit der das Set eröffnet wird, sowie die erste Live-Performance von „Positions“ vor Publikum überhaupt. Außerdem stehen die „Eternal Sunshine“-Tracks „The Boy Is Mine“ und „Dandelion“ am Anfang – ein Bonustrack vom letztjährigen Deluxe-Album „Brighter Days Ahead“. Dass das Album den Löwenanteil der 23-Song-Setlist einnimmt, versteht sich beim „Eternal Sunshine“-Tour-Konzept von selbst. Doch Grande widmet sich besonders jenen Stücken, die nach der Originalveröffentlichung von 2024 hinzukamen. Jeder einzelne Deluxe-Track schafft es ins Set: „Warm“, „Twilight Zone“, „Past Life“ und „Hampstead“.

„Hampstead“ ist kein besonders herausragender Track – erst recht nicht, wenn man bedenkt, welche Original-„Eternal Sunshine“-Songs komplett fehlen, etwa „Don’t Wanna Break Up Again“, „True Story“ und „I Wish I Hated You“. Ihre Abwesenheit tut weh. Und doch hat „Hampstead“ live etwas, das der Studioversion völlig abgeht. Auf dieser Bühne wirkt es wie ein narratives Bindeglied. Grande performt den Track auf einem Hocker sitzend, ein Bein unter sich gezogen. Kein Schnickschnack, nur sie und ihr Mikrofon. Die Hits tragen ihr Gewicht – „Into You“, „Rain on Me“, „Break Free“ –, aber nichts ist für das Erbe von Ariana Grande so unverzichtbar wie diese Stimme. Sie wirkt vollkommen in diesem Scheinwerfer. Popstars brauchen normalerweise mehr im Gepäck, aber man hat das Gefühl, sie hätte die ganze Show so durchziehen können.

Dennoch ist die Show, die sie rund um „Eternal Sunshine“ aufbaut, dezidiert körperlich. Nicht unbedingt im Sinne von körperlicher Anstrengung – die Choreografien, die Grande gemeinsam mit ihrer zwölfköpfigen Tanzcrew ausführt, sind inspiriert, aber nicht komplexer als das, was sie früher schon getan hat. Doch die Bewegungen lenken den Blick darauf, wie all diese Körper miteinander in Dialog treten. Bei „The Boy Is Mine“ liefert sich Grande ein angespanntes Hin und Her mit einer Tänzerin – buchstäblich, mit einer Peitsche zwischen Abstoßen und Umarmen.

Körper, Bewegung, Dialog

Bei „Past Life“ heben sechs Tänzerinnen sie in die Luft. Als sie die Bühne nach „Hampstead“ verlässt, zeigen zwei Tänzerinnen ein intimes Ballett zum instrumentalen Playback des Songs. Das alles erzeugt eine bestimmte Vergrößerungswirkung – etwa wenn Grande „Don’t comment on my body, do not reply“ aus „Yes, And?“ singt, umgeben von einem Dutzend frei fließender Gestalten.

Grande hat noch nie einen Hehl daraus gemacht, dass sie die Flüstereien und Mutmaßungen kennt, die ihr öffentliches Leben begleiten. Zu Beginn des Sets spielt sie augenzwinkernd auf ihre Zeit als Glinda in „Wicked“ an und fragt: „It’s good to see us, isn’t it?“

Und dann natürlich: die Scheidung. Grande kann die Ironie im Bridge von „Thank U, Next“ nicht ignorieren, wo sie davon singt, eines Tages heiraten zu wollen. „Only wanna do it once, real bad“, singt sie, hält zwei Finger hoch und lacht. „Gon‘ make that shit last.“ Sie versteht es noch immer, in Momenten, die eigentlich wenig Raum für Humor lassen, einen Witz zu landen – aber es ist zugleich eine weitere Erinnerung daran, wie viel sich verändert hat, seit wir sie zuletzt auf der Bühne gesehen haben.

„7 Rings“ ist vielleicht das deutlichste Beispiel. Vor dem Bild eines knallpinken Hauses sitzt Grande und wirkt wie eine völlig andere Künstlerin als die, die 2019 das Internet mit der Single in Brand gesteckt hatte. Selbst „Positions“, das Album, das nach diesem Blockbuster-Release erschien, scheint in einem anderen Leben entstanden zu sein. Auf der „Eternal Sunshine“-Setlist bekommt es dennoch mehr Platz als erwartet. Grande hatte früher zugegeben, ihre Pläne für „Positions“ über Bord geworfen zu haben, nachdem sie bei Teilen ihrer Fangemeinde eine „das ist nicht, was wir wollen“-Stimmung wahrgenommen hatte.

Vergangenheit und Aufbruch

Sie hätte nie auf sie hören sollen – aber immerhin schaffte es das Manifestations-Mantra „Just Like Magic“ ins Set, ebenso „Safety Net“ und „Positions“. Einige der stärksten Albummomente wie „POV“ und „Off the Table“ fehlen zwar – aber man kann ihr auch nicht vorwerfen, nicht jede Nacht Liebeslieder singen zu wollen, die sie für jemanden schrieb, der später ihre Songs über das Verliebt-sein inspirierte.

Dennoch will Grande nicht alles hinter sich lassen. Das Bühnendesign der „Eternal Sunshine“-Tour nimmt deutlich Bezug auf die visuelle Welt, die sie rund um das Album im Kurzfilm „Brighter Days Ahead“ aufgebaut hat – mit ihrer eigenen Version der Gedächtnis-Lösch-Klinik aus „Eternal Sunshine of the Spotless Mind“. Im Mittelpunkt steht das überflutete, abgebrannte und zerstörte Haus aus den Album-Visuals, das trotz allem noch steht. In einer Szene beginnt es sogar zu erblühen.

Zwischen Bühnen- und Kostümwechseln spinnt Grande die Geschichte weiter. Hand in Hand mit ihrer jüngeren Selbst watend durch trübes Wasser aus der Flut zu Beginn der Show, begegnet sie verschiedenen Versionen ihrer selbst, die die Klinik aufgesucht haben, um mit einem leeren Blatt neu anzufangen.

Eine trägt ihr Outfit vom Konzert One Love Manchester, dem Benefizkonzert, das sie nach dem Bombenanschlag während der „Dangerous Woman“-Tour 2017 veranstaltete, bei dem 22 Menschen ums Leben kamen. „One Last Time“ fühlt sich noch immer wie ihr gemeinsames Lied an, während Tausende Stimmen flehen, einander nach Hause zu bringen. Es ist einer der bewegendsten und erhebendsten Momente des gesamten Abends. Eine weitere Patientin der Klinik ist eine noch jüngere Version ihrer selbst. Das Pumps-und-ausgestelltes-Minikleid-Combo kann nur der „Yours Truly“-Ära entstammen. Grande ehrt sie mit einer jazzig-streicherreichen Version von „Honeymoon Avenue“, dem Eröffnungstrack ihres Debütalbums. Die „Sweetener“-Ära bleibt unvertreten – aber auf der Setlist steht ohnehin kein einziger Song davon.

Ein letztes Mal, für lange Zeit

Grande kämpft fast mit den Tränen, als sie den Fans dankt, die ihr seit ihrem Debüt vor 13 Jahren treu geblieben sind. Die abschließenden Songs der Setlist liefern gute Argumente dafür, warum sie es sind. Das Live-Debüt von „Hate That I Made You Love Me“, der ersten Single ihres kommenden achten Albums „Petal“, hebt die Studioversion auf ein völlig anderes Niveau – die beiden Versionen wirken wie zwei verschiedene Songs. Der entscheidende Unterschied: Sie singt hier wirklich. Die Vokalläufe und Harmonien, die sie der Live-Version hinzufügt, entfachen ein dringend nötiges Feuer unter den Worten, die sie geschrieben hat. „Is it really my fault you all gave me your hearts of your own accord?“ singt sie. Eine faszinierende Spannung liegt in diesem Moment – die Frage, gestellt an einen Saal voller Menschen, die genau diese Worte zurückschreien.

Wenn dies wirklich das letzte Mal für lange Zeit ist, dass Grande diesen Raum mit ihnen teilt, dann müssen sie sie hören – selbst durch den Lärm ihrer eigenen Schreie. Nur für einen Moment braucht sie absolute Stille.