Armie Hammer über den Kannibalismus-Skandal: „Unbewusst wollte ich geschnappt werden“

Armie Hammer begann das neue Jahr mit einem Rückblick auf den Skandal, der seine Schauspielkarriere zum Entgleisen brachte. Hammer erschien im Podcast „Your Mom’s House“ von Christina Pazsitzy und Tom Segura, um darüber zu sprechen, wie er von Hollywood gemieden wurde, nachdem eine Frau ihn der Vergewaltigung beschuldigt hatte und mehrere andere Frauen Kannibalismus-Fantasien enthüllten, die er mit ihnen geteilt hatte.

Während des Interviews behauptete Armie Hammer, dass der Zeitpunkt des Skandals ihn schwerwiegender erscheinen ließ, als er es war. „Die Welt schien auseinanderzufallen, und die Menschen waren einfach zutiefst unzufrieden mit ihrem eigenen Leben“, sagte er über die Geschichte, die während der Corona-Pandemie bekannt wurde. „Und dann kommt diese schlüpfrige Geschichte auf, in der dieser Schauspieler Menschen ermorden und essen will. Und plötzlich sagen alle: „Oh, das ist so viel lustiger, als sich darauf zu konzentrieren, dass ich mein Wohnzimmer nicht verlassen kann.“ Und dann kamen immer mehr Geschichten ans Licht.“

Verdammt noch mal den Zeh abschneiden

Armie Hammer sagte auch, dass mehrere seiner Gespräche mit Frauen aus dem Zusammenhang gerissen wurden, obwohl er zugab, dass er sexuelle Fantasien darüber hat, Frauen zu fesseln.

„Mir gefällt die Vorstellung, dass du ganz und gar mir gehörst“, bemerkte Hammer. „Ja. Ich kann tun, was immer ich will, und du liebst es, weil du weißt, dass du mir gehörst. Und diese Besitz-Sache, darüber zu reden, macht einfach Spaß. Übrigens, besonders wenn du betrunken oder bekifft oder high bist und nachts simst. Während du es sagst, kicherst du vor dich hin und denkst dir: „Ich werde dir verdammt noch mal den Zeh abschneiden und ihn in meiner Tasche aufbewahren, damit ich überall, wo ich hingehe, ein Stück von dir habe“, haha haha.“

Er fügte hinzu: „Wenn jemand die Schlafzimmergespräche von jemandem aufzeichnen würde – insbesondere, wenn die Leute ein bisschen Spaß miteinander haben – und sie den Scheiß, den sie gesagt haben, aufgreifen würden, selbst wenn es völlig harmlos war, und man das woanders aus dem Zusammenhang gerissen liest, werden alle sagen: ‚Ihr seid verdammt ekelhaft‘.“

„Wir mögen diesen Typen nicht mehr“

Zu dieser Zeit sagte Armie Hammer, er sei ‚in voller Panik‘. Weil sich in der Presse und in der Öffentlichkeit alle gegen ihn wandten. „Ich meine, um mal ein bisschen ernst zu werden. Da war diese Art von, sagen wir mal, da war diese Maske, mit der ich mich nicht wirklich identifizierte. Aber jeder dachte, das wäre ich. Und die wurde zu einer Art Sicherheitsnetz und Identität für mich“, sagte er den Podcast-Moderatoren. „Und dann, wenn das zerbricht und alle sagen: ‘Wir mögen diesen Typen nicht mehr. Wir hassen ihn verdammt noch mal.“ Das ist hart.“

Er fuhr fort: „Ich meine, Alter, es gab Artikel in der ‚Punjabi Times‘ darüber, dass ich ein Kannibale sei. Und so weiter. Ich glaube, im März 2021 war ich die am fünfthäufigsten gesuchte Person auf Google weltweit. Und das alles war negativ. Man steht einfach nackt vor der Welt. Und alle seine Vorlieben oder Perversionen werden von der Welt beurteilt. Das ist hart.“

Hammer kündigt seinen eigenen Podcast an

Während des Interviews bestätigte Hammer, dass er über seine Handlungen nachgedacht hat. „Es gibt Aspekte meines Verhaltens, von denen ich denke, dass sie nicht unbedingt von der gesündesten Seite kamen“, sagte er. „Dann gab es Aspekte meines Verhaltens, die einfach Ausdruck meiner eigenen Sexualität waren. Also musste ich das alles irgendwie durchkämmen. Und herausfinden, was von der richtigen Seite kommt. Und was von einem Trauma.“ Er fügte hinzu: „Ich glaube, irgendwo tief in mir drin, unbewusst, wollte ich geschnappt werden.“

Hammer kündigte kürzlich seinen eigenen Podcast an. Den er, wie er sagte, in seiner ‚winzigen Wohnung‘ aufnimmt. Und er wird in „Frontier Crucible“, den er kürzlich mit William H. Macy drehte, wieder als Schauspieler auftreten. ‚Ich würde nicht sagen, dass ich zurück bin‘, sagte er. „[Aber] ich arbeite.“

Hammers Podcast, „The Armie HammerTime Podcas“t, wurde als ein Forum beschrieben, in dem er ‚sich mit außergewöhnlichen Menschen aus allen Lebensbereichen zusammensetzt, während er sein eigenes Leben neu aufbaut‘.