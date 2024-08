Armie Hammer muss aus Geldnot sein Auto verkaufen

Die Szenerie ist ein Parkplatz in Los Angeles. Der Protagonist ein in Ungnade gefallener Hollywood-Schauspieler. Und der dramaturgische Tiefpunkt seines Falls scheint nun erreicht. Über Instagram wendet sich Armie Hammer schweren Herzens mit folgender Nachricht an seine Follower: Er muss seinen Pick-up-Truck verkaufen.

Sentimentale Worte an die Community

Der Grund für diese Entscheidung sei finanzieller Natur. Seit Hammer zurück in L.A. sei, habe er etwa 400 bis 500 US-Dollar für Benzin ausgegeben und könne sich das Tanken schlichtweg nicht mehr leisten. Deshalb suche er nun den Gebrauchtwarenhändler „CarMax“ auf. Die letzte Sache, die vor dem Abschied fehle, sei die Reinigung des Innenraums.

Auch wenn der Star aus „The Social Network“ (2010) und „Call Me by Your Name“ (2017) im Clip sichtlich mit der Fassung ringt – seiner Familie werde es sicher härter treffen: „Meine Kinder werden darüber nicht glücklich sein. Sie werden sagen: ‚Papa, alle unsere Erinnerungen stecken in diesem Truck‘. Also habe ich es ihnen noch nicht gesagt. Aber ich werde es ihnen sagen. Und es wird ihnen gut gehen. Kinder sind anpassungsfähig.“

Armie Hammers Instagram-Video:

An dieser Stelle findest du Inhalte aus Instagram Um mit Inhalten aus Sozialen Netzwerken zu interagieren oder diese darzustellen, brauchen wir deine Zustimmung. Soziale Netzwerke aktivieren

Seine verlorene Reputation hing mit zahlreichen Skandalen zusammen. In Instagram-Chats soll Hammer angeblich gewaltvolle Sexfetische und Kannibalismusfantasien preisgegeben haben. Nach weiteren Vergewaltigungsvorwürfen von einer Ex-Freundin, der Scheidung von seiner ehemaligen Partnerin Elizabeth Chambers und einer Entziehungskur in Florida war der Ruf des Darstellers am Ende.

Neuanfang an Geburtstag?

Doch unterkriegen lassen möchte sich Hammer nicht. Sein neuer Hybrid-Wagen sei zwar klein, werde ihn aber dafür monatlich nur wenige Dollar Benzin kosten. Auch sonst gibt er sich zuversichtlich. Heute am 28. August, seinem Geburtstag, werde er einen „Neuanfang“ starten, „in einem neuen Auto, in einer neuen Wohnung, in einem neuen Leben in Los Angeles“.

Fans zeigen Anteilnahme

In den Kommentaren zum Parkplatz-Clip zeigt sich Hammers Community größtenteils solidarisch. Ein User sehnt sich zum Beispiel nach einer Rückkehr des Schauspielers auf die Leinwand: „Ich hasse, was dir passiert ist, Mann! Ich hoffe, du kommst irgendwann wieder in die Filmindustrie zurück! Du bist ein toller Schauspieler.“

Jemand anderes ist sich sicher, dass die Gerüchte rund um Hammer falsch seien und wünscht ihm ebenfalls erneuten Erfolg: „Ich habe viele der Lügen über diesen Mann geglaubt. Nachdem ich ein paar Interviews gesehen hatte, wurde mir klar, wie falsch ich lag. Ich hoffe, du hast ein großes Comeback, Armie, du hast es verdient.“