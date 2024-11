Armie Hammer: Seine Mutter spendierte ihm eine Vasektomie

Am 28. August 2024 feierte Armie Hammer seinen 38. Geburtstag und erhielt ein außergewöhnliches Geschenk von seiner Mutter: eine Vasektomie. Hammer nahm das Geschenk dankbar an.

Keine Kinder vor der Ehe

Die Mutter des Darstellers war im neuen Podcast ihres Sohnes, „Armie HammerTime Podcast“, zu Gast und offenbarte, ihrem eigenen Kind zum 38. Geburtstag eine Vasektomie geschenkt zu haben. Auch wenn wahrscheinlich viele Frauen Kinder bekommen möchten, sei es Dru Hammer als streng gläubige Katholikin lieber, wenn Armie Hammer damit bis zur Ehe warten würde, erklärte sie. Ihr Wunsch ist jedoch nicht sehr realistisch, denn der 38-Jährige hat bereits zwei Kinder mit seiner Ex-Frau Elizabeth Chambers. Die Vasektomie sei allerdings als „nur-für-den-Fall“-Geste gedacht, um Überraschungen zu vermeiden, erläuterte Dru Hammer weiter.

Armie Hammer scheint die „nur-für-den-Fall“-Geste geschätzt zu haben, denn er nahm das Geschenk an. In dem Gespräch mit seiner Mutter erklärte der Schauspieler, wie unangenehm der Termin in der Arztpraxis gewesen sei. Dabei bezog er sich allerdings auf den Moment, als er der Empfangsdame erklären musste, dass seine Mutter die Rechnung übernehme.

Kannibalismus-Vorwürfe gegen Armie Hammer

Ebenfalls Thema in der besagten Folge waren die Kannibalismusvorwürfe gegen Armie Hammer. Seine Mutter betonte, dass sich ihr Sohn nicht strafrechtlich falsch verhalten habe und erklärte, den „Call Me By Your Name“-Darsteller nach den Vorwürfen angerufen und ihn gefragt zu haben, ob es Frauen gab, denen wegen ihm Rippen oder Gliedmaßen fehlen würden.

Dru Hammer bezieht sich damit auf die Aussage einer Frau, die 2021 behauptete, dass der Schauspieler ihr gegenüber den Wunsch geäußert habe, ihre Rippen kochen und essen zu wollen. Außerdem soll er sie und eine weitere Frau emotional misshandelt haben. Im selben Zeitraum erhob auch seine Ex-Freundin Efrosina Angelo den Vorwurf, dass er sie 2017 vergewaltigt habe. Armie Hammer selbst gestand zwar, dass er die Frauen emotional schlecht behandelt habe, jedoch habe es sich bei den Kannibalismusfantasien um einvernehmliche sadomasochistische Vereinbarungen gehandelt. Die Bezirksstaatsanwaltschaft von Los Angeles County beschloss 2023 aus Mangel an Beweisen, keine Klage gegen Armie Hammer zu erheben.