Nach „Stranger Things“ kommt Winona Ryder bei A$AP Rocky unter

A$AP Rocky stellt eine neue dunkle, psychedelische Welt vor. Am Montag veröffentlichte der Rapstar ein chaotisches Video zu seiner neuen Single „Punk Rocky“, mit Auftritten von Winona Ryder, Thundercat und Danny Elfman.

Das Video beginnt mit Ryder, die unbeeindruckt auf einem Plastik-Liegestuhl liegt, während ihr muskulöser Partner in der Nähe auf und ab geht und in sein Telefon schreit.

Danach taucht Rocky mit Lockenwicklern im Haar aus einer Garage auf, springt in einen Moshpit und kassiert einen Schlag ins Gesicht.

Eskalation und Verhaftung

Kurz darauf erscheint die Polizei, sammelt Rocky und seine Freunde ein und drängt sie in einen Streifenwagen, während die Kamera auf sein lädiertes, sprechendes Auge zoomt.

„I wanna fall in love, don’t want no broken heart/Don’t wanna grow apart“, wiederholt Rocky im eingängigen Refrain, wobei sich seine Augenlider wie ein Mund bewegen.

In einer weiteren Szene kommt Ryder schließlich herüber und bietet Rocky einen Teller Kekse an. Als ihr Partner sieht, wie sie mit Rocky abhängt, rastet er aus. Rocky und seine Crew werden daraufhin zügig zu einer Polizeistation gebracht, wo sie fotografiert werden, während der Künstler hinter Gittern rappt und Geld auf einen älteren Anwalt wirft.

Finale im Burton-Stil

Das Video endet damit, dass Rocky durch die Straßen rennt und eine Waffe in die Luft feuert, bevor er erneut auf der Rückbank eines Polizeiwagens zu sehen ist und wild durch das Heckfenster katapultiert wird.

„You’re punch drunk in love, left me with a blackened eye/She don’t like those rapper guys, take me back“, rappt Rocky im Outro. „This punch drunk in love (Love), left me with a blackened eye/Right now, I’d like to apologize, take me back.“

Der Clip trägt klar die Handschrift von Tim Burton. Mit Auftritten von Elfman und Ryder, die beide bereits mit Burton an „Beetlejuice“ und „Edward Scissorhands“ gearbeitet haben, sowie seiner fantastischen Bildsprache. Das Video gibt einen Vorgeschmack auf Rockys kommendes Album „Don’t Be Dumb“, das am 16. Januar erscheint. Burton entwarf Teile des Album-Artworks sowie einen begleitenden Film. Gegenüber „Vanity Fair“ sagte er zudem, Elfman habe „eine ganze Reihe der Songs“ des Albums vertont.

Laut einer Pressemitteilung zeigt das Cover-Artwork „sechs von Rockys charakteristischen Personas, zum Leben erweckt in Burtons unverwechselbarem Stil. Jede Figur bietet einen Einblick in unvergessliche Momente aus Rockys glanzvoller Karriere.“