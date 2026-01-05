Der „Making of Stranger Things“-Trailer wird euch Tränen in die Augen treiben

Der Cast von „Stranger Things“ wird sich ein letztes Mal offiziell verabschieden, wenn Netflix auf das Serienfinale die Dokumentation „One Last Adventure: The Making of Stranger Things Season 5“ folgen lässt. Der Film feiert am 12. Januar Premiere und nimmt die Zuschauer mit hinter die Kulissen, während die Duffer-Brüder die komplexen Handlungsstränge ihrer Figuren zu Ende bringen und gemeinsam mit ihrem Cast Abschied nehmen.

Abschied vom Cast und von Hawkins

Im Trailer zu „One Last Adventure“ teilen Finn Wolfhard, Gaten Matarazzo, Natalia Dyer, Sadie Sink und weitere Darsteller ihre emotionale Reaktion auf einige der letzten Seiten des „Stranger Things“-Drehbuchs. In einer weiteren Szene gesteht Millie Bobby Brown: „Ich bin nicht bereit loszulassen.“

„One Last Adventure“ begleitet sowohl den Cast als auch die Schöpfer der Serie, die auf das Vermächtnis der Produktion zurückblicken, die 2016 startete. Über fünf Staffeln hinweg, verteilt auf fast ein Jahrzehnt, hätten sich die Zuschauer zu Hause stark an die Figuren auf dem Bildschirm gebunden, erklären Matt und Ross Duffer. Ihnen selbst gehe es genauso. „Danke, dass ihr so viel von euch gegeben habt“, sagt Matt in einer tränenreichen Abschiedsrede an den Cast. „Für all die Lacher. Die Tränen. Wir lieben euch. Für immer.“

Martina Radwan, die Regisseurin der Dokumentation, sagte gegenüber Netflix: „Ein ganzes Jahr mit ihnen am Set zu verbringen, war ein echtes Privileg. Und ein absoluter Nervenkitzel. Ihnen so nahe zu kommen und dabei zuzusehen, wie sie diese geliebte Serie in Echtzeit zum Leben erwecken, war pure Freude. Ich wünschte nur, ich könnte in der Zeit zurückreisen und die Staffeln 1 bis 4 dokumentieren.“

Stimmen der Dokumentarfilmerin

Sie fügte hinzu: „Vom Cast bis zu ihren langjährigen Wegbegleitern – alle haben mich mit bemerkenswerter Großzügigkeit aufgenommen und offen ihre persönlichen und gemeinsamen Erfahrungen aus einem Jahrzehnt kreativen Filmemachens geteilt. Die Duffers verschieben immer wieder Grenzen. Und inspirieren jeden, besser zu werden. Mich eingeschlossen. Ihr Prozess und die Serie stehen für alles, was ich am Filmemachen liebe.“

Inspiration durch große Vorbilder

Die Duffer-Brüder erklärten, sie seien dazu inspiriert worden, die Entstehung der finalen Staffel festzuhalten, nachdem sie sich daran erinnert hatten, wie prägend die Behind-the-Scenes-Dokumentationen zu „Der Herr der Ringe“ für sie in ihrer Jugend gewesen seien. „Wenn Sie ‚Stranger Things‘ lieben oder einfach neugierig sind, wie eine große Hollywood-Produktion entsteht“, sagten sie, „dann ist das hier genau das Richtige für Sie.“