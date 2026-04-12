Asha Bhosle, legendäre Bollywood-Sängerin, mit 92 Jahren gestorben
Neben ihrer gefeierten Karriere in Indien arbeitete Bhosle auch mit Boy George, Michael Stipe und den Gorillaz zusammen.
Die renommierte indische Sängerin Asha Bhosle, deren Stimme in Hunderten von Bollywood-Filmen zu hören war und deren Einfluss bis in den Westen reichte, ist im Alter von 92 Jahren gestorben.
Bhosle starb am Sonntag an Multiorganversagen in einem Krankenhaus in Mumbai, wie die „Associated Press“ berichtet. Ihr Sohn Anand Bhosle teilte mit, dass die Trauerfeierlichkeiten am Montag stattfinden würden.
„Ihre außergewöhnliche musikalische Reise, die sich über Jahrzehnte erstreckte, hat unser kulturelles Erbe bereichert und unzählige Herzen auf der ganzen Welt berührt“, schrieb der indische Premierminister Narendra Modi am Sonntag in den sozialen Medien. „Ob ihre innigen Melodien oder lebhaften Kompositionen – ihre Stimme trug zeitlose Brillanz in sich.“
Indiens vielseitigste Stimme
Als eine der beliebtesten und vielseitigsten „Playback-Sängerinnen“ Indiens werden Bhosle über 12.000 aufgenommene Songs in einer Karriere zugeschrieben, die sich über acht Jahrzehnte erstreckte. Sie entstammte der berühmten Musikerdynastie der Mangeshkars: Ihre ältere Schwester Lata Mangeshkar, die als Indiens „Queen of Melody“ galt, war ebenfalls eine gefeierte Playback-Sängerin – also eine Vokalistin, deren Gesang in Bollywood-Filmen eingesetzt wird. Mangeshkar starb 2022, ebenfalls im Alter von 92 Jahren.
Bhosle ist vor allem für ihre musikalische Partnerschaft mit dem Komponisten RD Burman bekannt, ihrem langjährigen Kollaborateur und späteren Ehemann. Gemeinsam nahmen sie Bollywood-Hits wie „Dum Maro Dum“ und „Piya Tu Ab To Aja“ auf.
Als zweifach für den Grammy nominierte Künstlerin war Bhosle dem westlichen Publikum durch ihre Zusammenarbeit mit Boy George („Bow Down Mister“), Michael Stipe („The Way You Dream“) und den Gorillaz bekannt, die Bhosle für „The Shadowy Light“ auf ihrem neuen Album „The Mountain“ verpflichteten:
Inspiration für Cornershop
Bhosle war außerdem die Inspiration hinter dem Hit „Brimful of Asha“ der britischen Band Cornershop aus dem Jahr 1997. Cornershops Tjinder Singh schrieb am Sonntag in den sozialen Medien.
„Die Welt und ganz Indien trauern heute. Wir wissen nicht, ob eine Kerze erloschen ist oder entzündet wurde – so groß war das Ansehen von Asha Bhosle.“