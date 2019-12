U2: Erste Live-Perfomance ihrer neuen Single „Ahimsa“beim Mumbai-Konzert

Schnell böllern, dann vor die Mattscheibe: Ein Berlin-Konzert von U2 wird wenige Minuten nach Silvester ausgestrahlt.

Das U2-Konzert vom 13. November 2018, besser bekannt als das Abschluss-Konzert der „eXPERIENCE + iNNOCENCE Tour“, wird in Teilen im TV ausgestrahlt. Den Auftritt von Bono, Edge, Larry und Adam in der Berliner Mercedes-Benz-Arena zeigt 3sat am Neujahrstag, den 01.01.2020 um 0.20 Uhr. Das berichtet u2tour.de. Also: direkt nach der Silvesterböllerei zurück in die Bude, Kiste an und los geht's. 75 Minuten des Gigs, der auch noch fürs Heimkino in voller Länge veröffentlicht werden soll, werden präsentiert. U2: Emotionale Heimkehr Das Konzert in Berlin hat eine pikante Vorgeschichte: Es war der Nachhol-Termin jenes denkwürdigen Auftritts vom September, bei dem Bono mitten…