Was können wir von 2026 erwarten? Birgit und Jan sprechen über 10 Alben, auf die sie sich freuen. Und erinnern an Bob Weir, den letzte Woche verstorbenen Gitarristen der Grateful Dead.