Charli XCX meldet sich mit neuer Single „Rock Music“ zurück – und ja, sie rockt

„I think the dance floor is dead/So now we’re making rock music.“ Tschüss Brat-Sommer, hallo Rock-Frühling! Charli XCX ist mit der neuen Single „Rock Music“ zurück.

Charli veröffentlichte den Track wenige Stunden, nachdem ihr Freund The Dare ihn als Support-Act für PinkPantheress in Brooklyn erstmals gespielt hatte. Die Single, an der ihre Kollegen A.G. Cook und Finn Keane (ehemals bekannt als EasyFun) beteiligt sind, bricht mit einem feurigen Gitarrenriff los – und Charli greift zum Mikrofon: „Me and my friends/ We go out, we take pictures/ We make stuff together, and sometimes we cry/ We kiss each other, real incestuous vibes.“ Den Song präsentierte sie gemeinsam mit einem Schwarz-Weiß-Video, das sie durch Stadtstraßen streunend und neben riesigen Zigarettenbergen rauchend zeigt.

Der neue Song erscheint wenige Tage, nachdem Charli Aufnahmen aus dem Pariser Rue Boyer Studios vom Oktober 2025 gepostet hatte, die sie bei der Entstehung von „Rock Music“ zeigen. Die lustige Caption lautete: „a video of me making a song called ‚rock music‘ that is not actually rock music which is funny because I never said I was making a rock album.“ Damit spielte sie auf ihr aktuelles Cover der „British Vogue“ an, in der das Magazin ihr nächstes Kapitel – den Nachfolger des Riesenerfolgs „Brat“ – als „Rock-Reinvention“ beschrieben hatte.

Kein Macho-Rock

„Für mich macht es Spaß, die Form umzudrehen“, sagte sie in dem Interview. „Wir wissen, dass es Leute geben wird, die sich daran stören – aber das ist okay … Hätte ich ein weiteres Album gemacht, das stärker in Richtung Dance geht, hätte sich das wirklich schwer, wirklich traurig angefühlt. Wir haben unsere Version von Analog gemacht, was total bescheuert und lustig ist, aber es durch unsere Linse zu filtern und dafür zu sorgen, dass sich nichts zu macho anfühlt, war wichtig.“

„Rock Music“ folgt auf „Wuthering Heights“ von 2026, dem Begleitalbum zu Emerald Fennells Film mit Jacob Elordi und Margot Robbie, sowie auf den Soundtrack zu David Lowerys „Mother Mary“, zu dem sie neben Jack Antonoff und FKA Twigs beigetragen hat. Letzten Monat erschien „Party 4 U“ – ein Highlight ihres Albums „How I’m Feeling Now“ – zum Record Store Day als 7inch.

Charli ist zunehmend in der Filmbranche aktiv: Sie spielt in Pete Ohs „Erupjca“ und dem „Brat“-Mockumentary „The Moment“. Zu ihren kommenden Projekten zählen Julia Jackmans „100 Nights of Hero“, das von Gregg Araki inszenierte „I Want Your Sex“, Cathy Yans „The Gallerist“ sowie ein Film von Takashi Miike, dessen Titel noch nicht bekannt gegeben wurde.

Festivalheadlinerin des Sommers

Diesen Sommer tritt Charli auf der Festivalrunde an: Sie ist Headlinerin beim Lollapalooza (31. Juli), Outside Lands (7. August) sowie bei den Reading- and Leeds-Festivals (28. und 29. August). Im Herbst steht sie an beiden Wochenenden des Austin City Limits in Texas auf der Bühne – gemeinsam mit Lorde und Twenty One Pilots.