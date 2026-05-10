Charli XCX tanzt in neuem Song durch Flure und Treppenhäuser
„I Keep on Thinking Bout You Every Single Day and Night“ erscheint als B-Seite zu „Rock Music“ – und ist nur auf Vinyl und Instagram zu hören.
Charli XCX ist in ihrem neuesten Song völlig besessen – und jetzt wir auch.
In einem Schwarz-Weiß-Video zur Veröffentlichung von „I Keep on Thinking Bout You Every Single Day and Night“ tanzt Charli durch Flure und Treppenhäuser, bevor sie in einem Tanzstudio ankommt, wo sie schleicht, posiert und verführerische Choreografie hinlegt. Während sie die Kamera immer wieder direkt anblickt, spiegelt der Clip die Lyrics des melodischen, sapphischen Bops wider – eine unentrinnbare Obsession, die rund um die Uhr nicht loslässt.
„Maybe we can become each other?“, singt sie in der ersten Zeile. Und weiter: „I wonder if I just want you as my best friend, or maybe if I’m a really late bloomer.“ Später fragt sie sich, „if I maybe could be gay/But come on, look at me, I’m probably not“ und „if you were actually gay/Or if that’s something you just say for your career.“ Der Chorus bringt die Botschaft des Songs unmissverständlich auf den Punkt: „I keep thinking ‚bout you every single day/I keep thinking ‚bout you every single night.“
Nur auf Vinyl verfügbar
In der Bildunterschrift zum Video, das sie am Samstag auf Instagram teilte, schreibt sie, der Song sei die B-Seite zu „Rock Music“, das am Donnerstag um Mitternacht erschienen war. Weiter heißt es: „i went to Kyoto for six weeks to shoot a film. while we were there, i made this video with aidan. only available on vinyl & here on b.sides. so rip the audio if you want it xx.“
Was ihre Filmkarriere betrifft, arbeitet Charli derzeit an einer ganzen Reihe von Projekten: Zuletzt war sie in Pete Ohs „Erupjca“ und dem Brat-Mockumentary „The Moment“ zu sehen. Außerdem stehen Julia Jackmans „100 Nights of Hero“, das von Gregg Araki inszenierte „I Want Your Sex“, Cathy Yans „The Gallerist“ sowie ein noch unbetitelter Film von Takashi Miike in ihrem Kalender.
Die beiden neuen Songs folgen auf die im Februar erschienene „Wuthering Heights“, das Begleitalbum, das sie für Emerald Fennells gleichnamigen Film schrieb. Charli steuerte außerdem Musik zum Soundtrack von David Lowerys „Mother Mary“ bei, und letzten Monat wurde „Party 4 U“ aus „How I’m Feeling Now“ zum Record Store Day als 7-Inch-Single veröffentlicht.