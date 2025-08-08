Podcast Player

Achtung, Baby! Birgit und Jan ranken alle Songs von U2s Klassiker, mit dem sich die Band noch einmal neu erfand. Birgit, die sich das Album damals gleich um Mitternacht besorgt hat, dachte zuerst, ihr CD-Spieler sei kaputt. Das waren nicht mehr die U2 von „Joshua Tree“ – den Baum haben sie mit dieser Platte gefällt. Ob Birgit und Jan sich auf ein Ranking einigen können?