„Achtung Baby“ von U2 – Alle Songs gerankt!

Ist „One“ wirklich die Eins?

von 
U2, 1991

U2, 1991

Achtung, Baby! Birgit und Jan ranken alle Songs von U2s Klassiker, mit dem sich die Band noch einmal neu erfand. Birgit, die sich das Album damals gleich um Mitternacht besorgt hat, dachte zuerst, ihr CD-Spieler sei kaputt. Das waren nicht mehr die U2 von „Joshua Tree“ – den Baum haben sie mit dieser Platte gefällt. Ob Birgit und Jan sich auf ein Ranking einigen können?

