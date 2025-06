U2: Wäre „Pop“ in diesen Fassungen ein perfektes Album geworden?

Fellows Of The Ivors Academy: Große Ehre für U2

Das von Electronica beeinflusste „Pop“-Album polarisierte U2-Fans und Kritiker. Mit Ausnahme des Soundtracks zu ihrem Film „Rattle and Hum“ aus dem Jahr 1988 war es ihr erstes Album, das als Enttäuschung angesehen wurde. Es zwang sie, für „All That You Can’t Leave Behind“ aus dem Jahr 2000 zu einem traditionelleren U2-Sound zurückzukehren.

Rückblickend sagten U2, dass das Album durch ihre dumme Entscheidung, eine Stadiontournee zu buchen, lange bevor es fertig war, beeinträchtigt wurde. „Die Deadlines rückten bedrohlich näher“, sagte Bono. ‚Pop hatte nie die Chance, richtig fertiggestellt zu werden. Es ist wirklich die teuerste Demo-Session in der Geschichte der Musik.‘

Aber während der PopMart-Tour unternahmen sie heldenhafte Anstrengungen, um das Album zu retten. Sie veröffentlichten neue Mixes der Songs als Singles. Und tüftelten im Laufe der Tour an den Live-Arrangements. Die Arbeit wurde 2002 fortgesetzt, als sie The Best of 1990–2000 veröffentlichten, das neue Mixe einiger Pop-Songs enthielt. Wenn man alles zusammenfügt, haben sie praktisch eine völlig neue Version des Albums geschaffen.

Die Band hat das jedoch nie getan. Also haben wir es für sie übernommen. Hier ist eine neue Version von Pop in der ursprünglichen Reihenfolge. Es ist nicht besser. Es ist einfach anders.

Um es klar zu sagen: Wir behaupten nicht, dass „Pop“ ein schlechtes Album ist. Wir lieben es. Dies ist nur eine Möglichkeit, zu hören, wie es geklungen hätte, wenn U2 etwas mehr Zeit gehabt hätten, daran zu arbeiten.

„Discothèque“ (2002 Mix)

An dieser Stelle findest du Inhalte aus Amazon Music Um mit Inhalten aus Sozialen Netzwerken zu interagieren oder diese darzustellen, brauchen wir deine Zustimmung. Soziale Netzwerke aktivieren Anzeige: Jetzt kostenlos Amazon Music Unlimited testen.

Der erste Vorgeschmack auf „Pop“ war „Discothèque“, das mit einem Video beworben wurde, in dem die Band wie die Village People gekleidet war. Das war weit entfernt von „With or Without You“. Und viele Fans, die Achtung Baby und sogar Zooropa begeistert gekauft hatten, waren etwas verblüfft. Aber der Song war einer der wenigen Pop-Tracks, die nach PopMart live gespielt wurden. 2002 remixte die Band ihn für The Best of 1990-2000. Es ist keine radikal andere Version des Songs. Aber sie ist etwas ausgefeilter. Und zeigt, wie sich der Song auf Tour entwickelt hat.

„Do You Feel Loved“ (Live 1997)

An dieser Stelle findest du Inhalte aus Youtube Um mit Inhalten aus Sozialen Netzwerken zu interagieren oder diese darzustellen, brauchen wir deine Zustimmung. Soziale Netzwerke aktivieren

Der zweite Song auf „Pop“ wurde nach nur sechs Shows der PopMart Tour gestrichen. Und nie wieder gespielt. Er hat den gleichen Flair wie „Discothèque“, aber bei weitem nicht die gleiche Wirkung. „Wir wollten einen sexy, groovigen Song machen“, sagte Bono. „Und das ist uns fast gelungen. Die geflüsterte Stimme im Vers kommt nicht ganz zur Geltung.“ Hier ist eine der wenigen Live-Versionen. Der Gesang ist kraftvoller. Aber es ist klar, warum der Song nicht lange Bestand hatte.

„Mofo“ (Live in Mexiko, 1997)

An dieser Stelle findest du Inhalte aus Youtube Um mit Inhalten aus Sozialen Netzwerken zu interagieren oder diese darzustellen, brauchen wir deine Zustimmung. Soziale Netzwerke aktivieren

Das Trio elektronischer Songs, das „Pop“ eröffnet, gipfelt in „Mofo“, dem unbestreitbar besten Song der Platte. „Es war, als ob mein ganzes Leben in diesem Song steckte“, sagte Bono. ‚Elektronischer Blues-Todeskampf. Er nimmt das klischeehafte Schimpfwort ‘Motherfucker‘. Und verwandelt es in etwas Rohes und Bekenntnishaftes.“ Der Song eröffnete jeden Abend der PopMart Tour. Als die Band in Mexiko ankam, war er zu etwas Außergewöhnlichem geworden. Bestimmte Songs muss man einfach live erleben.

„If God Will Send His Angels“ (Single Edit)

An dieser Stelle findest du Inhalte aus Youtube Um mit Inhalten aus Sozialen Netzwerken zu interagieren oder diese darzustellen, brauchen wir deine Zustimmung. Soziale Netzwerke aktivieren

Ähnlich wie Neil Youngs LP „Trans“ aus dem Jahr 1982 hatte auch „Pop“ nicht ganz den Mut, sein gewagtes Konzept konsequent durchzuziehen. Nach drei Songs kehrte man mit „If God Will Send His Angels“ wieder zum klassischeren U2-Sound zurück. Der Track hätte möglicherweise ein Radiohit werden können. Aber er war die fünfte Singleauskopplung des Albums.

Zu diesem Zeitpunkt interessierte das niemanden mehr. Der Song überlebte die erste US-Etappe der PopMart-Tour, bevor er zugunsten älterer Hits aus dem Programm genommen wurde. Im folgenden Jahr fand er ein neues Publikum, als er auf dem Soundtrack zu „City of Angels“ erschien. Millionen von Menschen kauften das Album, um „Iris“ von den Goo Goo Dolls zu hören. Und ein gekürzter, leicht arrangierter „If God Will Send His Angels“ war der erste Song.

„Staring at the Sun“ (Live 1998)

An dieser Stelle findest du Inhalte aus Youtube Um mit Inhalten aus Sozialen Netzwerken zu interagieren oder diese darzustellen, brauchen wir deine Zustimmung. Soziale Netzwerke aktivieren

U2 veröffentlichten „The Fly“ als erste Single aus „Achtung Baby“, wohl wissend, dass sie mit „One“ einen Trumpf im Ärmel hatten. Sie dachten, mit „Staring at the Sun“ hätten sie einen weiteren Hit wie „One“ in petto. Aber als der Song als zweite Single erschien, landete er nur auf Platz 26 der US-Hot-100-Charts. Der Song ging am ersten Abend der Tour völlig in die Brüche. Schon bald reduzierte die Band ihn auf Bono und The Edge an zwei Akustikgitarren. Diese Version hebt sich deutlich von der Albumversion ab. Hätten sie etwas mehr Zeit gehabt, hätten sie ihn vielleicht so auf dem Album veröffentlicht. Das ist eine gute Lektion, niemals eine Tour zu buchen, bevor ein Album fertig ist.

„Last Night on Earth“ (Live 1998)

An dieser Stelle findest du Inhalte aus Youtube Um mit Inhalten aus Sozialen Netzwerken zu interagieren oder diese darzustellen, brauchen wir deine Zustimmung. Soziale Netzwerke aktivieren

Als hätten sie nicht schon genug Probleme gehabt, hatte Bono während der Aufnahmen zu „Pop“ mit großen Stimmproblemen zu kämpfen. Sein Zustand machte die Aufnahmen zu „Last Night on Earth“ sehr schwierig. „Meine Stimme war völlig kaputt [als wir ‚Last Night on Earth‘ aufgenommen haben]“, sagte Bono. „Deshalb haben wir so viel Echo draufgelegt. Edge hat mitgesungen, um das zu übertönen.“ Sie spielten den Song jeden Abend während der PopMart-Tour, als Bono stimmlich wieder in besserer Verfassung war.

„Gone“ (Live 2001)

An dieser Stelle findest du Inhalte aus Youtube Um mit Inhalten aus Sozialen Netzwerken zu interagieren oder diese darzustellen, brauchen wir deine Zustimmung. Soziale Netzwerke aktivieren

„’Gone‘ ist ein weiterer Song, in den ich große Hoffnungen gesetzt hatte“, sagte The Edge. ‚Aber er klang immer besser auf der Akustikgitarre.‘ Wir haben die Akustikversion von ‚Gone‘ noch nicht gehört. Aber die Band hat den Song für ‚The Best of 1990–2000‘ neu abgemischt. Das ist eine gute Version. Aber sie reicht nicht an die Version heran, die sie 2001 auf der Elevation Tour gespielt haben. Die Band befand sich dank „Beautiful Day“ mitten in einem großen Comeback. Aber sie spielten „Gone“ gelegentlich, als wollten sie zeigen, dass „Pop“ nicht so schlecht war, wie alle dachten. The Edge war am Ende einer heftigen Version während der Aufzeichnung der Show in Boston ziemlich sauer. Es war einer der besten Momente des Abends, auch wenn die meisten Leute in der Arena den Song wahrscheinlich nicht kannten.

„Miami“ (Live 1997)

An dieser Stelle findest du Inhalte aus Youtube Um mit Inhalten aus Sozialen Netzwerken zu interagieren oder diese darzustellen, brauchen wir deine Zustimmung. Soziale Netzwerke aktivieren

U2 reiste mitten in den „Pop“-Sessions nach Miami, um sich ein paar Tage zu entspannen und neue Inspiration zu finden. Leider war das Einzige, was sie aus diesem Urlaub mitbrachten, dieser miese Song über die Stadt. Warum sie dachten, dass er 62 Live-Auftritte auf „PopMart“ verdient hatte, ist uns ein Rätsel. Aber nach einem Konzert in Miami haben sie ihn endlich aus der Welt geschafft. Hier ist eine Live-Version, die aber genauso mies ist wie die Albumversion.

„The Playboy Mansion“ (1996 „Pop“-Sessions)

An dieser Stelle findest du Inhalte aus Youtube Um mit Inhalten aus Sozialen Netzwerken zu interagieren oder diese darzustellen, brauchen wir deine Zustimmung. Soziale Netzwerke aktivieren

Es gibt nur zwei schlechte Songs auf „Pop“, und die kommen zufällig direkt hintereinander. Dieser ist der schlechteste von beiden. Mit peinlichen Texten, die sich auf Michael Jacksons Album „History“ und O.J. Simpson beziehen. „Es sollte eine Pop-Art-Hymne werden. Aber die zeitgenössischen Bezüge wirken dagegen“, sagte Bono. „Witze über Michael Jackson und O.J. Simpson sind einfach nicht mehr lustig.“ Das waren sie damals auch nicht. Die Band hat den Song nie live gespielt. Aber eine frühe Aufnahme aus den „Pop“-Sessions von 1996 (ohne die lahmen Popkultur-Witze) tauchte im Internet auf. Wie man hört, steckte darin der Keim eines guten Songs.

„If You Wear That Velvet Dress“ (Bono und Jools Holland, 2002)

An dieser Stelle findest du Inhalte aus Youtube Um mit Inhalten aus Sozialen Netzwerken zu interagieren oder diese darzustellen, brauchen wir deine Zustimmung. Soziale Netzwerke aktivieren

„Es sollte ein Lounge-Klassiker werden“, sagte Bono. ‚Am Ende landete es als Hintergrundmusik in einer Flughafenlounge.‘ Er ist hier etwas zu hart mit dem Song. Denn live, direkt vor ‚With or Without You‘, hat er gut funktioniert. Fünf Jahre später nahm Bono ihn mit Jools Holland komplett neu auf. Und machte ihn endlich zu dem Lounge-Klassiker, den er sich ursprünglich erhofft hatte.

„Please“ (Live bei den MTV VMAs)

An dieser Stelle findest du Inhalte aus Youtube Um mit Inhalten aus Sozialen Netzwerken zu interagieren oder diese darzustellen, brauchen wir deine Zustimmung. Soziale Netzwerke aktivieren

Mit etwas mehr Zeit hätte „Please“ der beste Song auf Pop werden können. Der hymnische Song entstand, nachdem Bono mit jemandem ins Gespräch gekommen war, der mit den Bombenanschlägen der IRA in Irland sympathisierte. Es ist ein Plädoyer für Vernunft inmitten des Krieges. „Es ist ein großartiger Song“, sagte Larry Mullen Jr. „Ich habe nicht das Gefühl, dass er fertig ist.“

Da sie wussten, dass sie etwas Besonderes vermasselt hatten, remixten U2 den Song für die Single-Veröffentlichung. Aber das reichte nicht aus, um ihn im Radio oder bei MTV zu spielen. Nach dem 11. September erhielt der Song auf der „Elevation Tour“ ein neues Leben. Wir hätten hier eine Version aus dieser Tour aufgenommen, wenn die Band „Please“ nicht bei den VMAs 1997 gespielt hätte.

Zu diesem Zeitpunkt steckten U2 tief in der PopMart-Scheiße. Bono versteckte sich hinter einem Kapuzenpulli, aber er hatte den Song nie besser gesungen. Allerdings konnte er einfach nicht mithalten mit Puff Daddy, der Sting auf die Bühne holte, den Wallflowers, die mit Bruce Springsteen „One Headlight“ sangen. Oder Marilyn Manson, der den Abend mit „The Beautiful People“ beendete. Dies war nicht der Moment der Band in der Popkultur.

„Wake Up Dead Man“ (Live 2001)

An dieser Stelle findest du Inhalte aus Youtube Um mit Inhalten aus Sozialen Netzwerken zu interagieren oder diese darzustellen, brauchen wir deine Zustimmung. Soziale Netzwerke aktivieren

Pop beginnt mit der Party von „Discothèque“ und endet mit der Beerdigung von „Wake Up Dead Man“. Die Pop-Version hat etwas ziemlich Surreales und Cooles. Aber auf der „Elevation Tour“ 2001 fand sie zu neuem Leben, als die Band sie direkt vor „Stuck in a Moment You Can’t Get Out Of“ in einer reduzierten Version spielte.