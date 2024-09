„This is the end of every song that we sing.“ Robert Smith klingt dramatisch und erhaben, als wäre keine Zeit vergangen. Dabei liegt der letzte neue The Cure-Song sechzehn Jahre zurück. „Alone“ ist ihre triumphale Rückkehr, und das erste Stück eines neuen Albums, das „Songs of a Lost World“ heißen wird. Jan und Maik besprechen den Song ausführlich und spekulieren über die neue Platte. Und: Sie sprechen über „SOPHIE“, das posthume zweite Album der stilprägenden Elektronik-Produzentin. Hätte man es besser nicht veröffentlicht?