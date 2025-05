So viele Rock-Biopics wie in letzter Zeit hat es noch nie gegeben: Dylan, Elvis, Freddie Mercury – um nur die prominentesten zu nennen. Zwei große Namen fehlen bisher noch: Bruce Springsteen und die Beatles. Hochkarätige Filme sind für beide Acts in Arbeit, mit einigen sehr originellen Ideen, wie man vernehmen konnte. Was wissen wir an diesem Punkt über die Filme? Sehen die Projekte vielversprechend aus? Plus: Wir sprechen über das neue Album der Indie-Rocker Car Seat Headrest, eine ambitionierte Konzept-Platte namens „The Scholars“.