Erste Bilder ALLER Beatles aus den neuen Beatles-Filmen

Die erste Vorschau auf die mit Spannung erwarteten Beatles-Filme unter der Regie von Sam Mendes wurde veröffentlicht.

Am Donnerstag (29. Januar) hat sich das Liverpool Institute for Performing Arts – die von Paul McCartney und Mark Featherstone-Witty gegründete Schule – mit Sony Pictures UK für eine Marketingaktion zu Ehren der Fab Four zusammengetan.

Postkarten von Harris Dickinson als John Lennon, Paul Mescal als McCartney, Joseph Quinn als George Harrison und Barry Keoghan als Ringo Starr wurden im gesamten Institut versteckt, und die glücklichen Studenten, die sie fanden, wurden aufgefordert, die sozialen Netzwerke des Kunstinstituts zu taggen, um das bevorstehende Projekt bekannt zu machen.

Vier Beatles-Filme, für jeden Musiker einen eigenen

Seit April des vergangenen Jahres wissen wir, dass es gleich vier Beatles-Filme geben wird. Die umfassende Biographie kommt am 7. April 2028 (wohl gleichzeitig) in die Kinos. Jeder Beatle wird Gegenstand eines eigenen Solo-Films sein, der die Geschichte der legendären Band aus der Perspektive jedes einzelnen Mitglieds erzählt.

Auf der CinemaCon in Las Vegas im letzten Jahr kündigte Mendes an, dass jedes Kapitel der Reihe ein „binge-fähiges Kinoerlebnis“ sein werde, und fügte hinzu: „Vielleicht ist dies eine Chance, sie ein wenig tiefer zu verstehen.“

In den Filmen werden außerdem James Norton als Brian Epstein, Anna Sawai als Yoko Ono, Saoirse Ronan als Linda McCartney, Aimee Lou Wood als Pattie Boyd, Mia McKenna-Bruce als Maureen Starkey und Harry Lloyd als George Martin zu sehen sein.

Ebenfalls mit von der Partie sind David Morrissey als Jim McCartney, Leanne Best als Mimi Smith, Bobby Schofield als Neil Aspinall, Daniel Hoffmann-Gill als Mal Evans, Arthur Darvill als Derek Taylor und Adam Pally als Allen Klein.