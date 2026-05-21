Verlosung zu „Eddington“: Gewinne Ari Asters Film auf DVD und Blu-ray

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„Eddington“ ist der fünfte Feature-Film des Regisseurs Ari Aster. Der Thriller erschien 2025 in den Kinos und ruft düstere Erinnerungen an Pandemie-Zeiten wach. Mit schwarzem Humor und Western-Ästhetik verarbeitet Aster den Real-Life-Schrecken der Corona-Pandemie. Nun gibt es „Eddington“ auch als DVD und Blu-ray mit exklusivem Bonusmaterial: einer Featurette und einigen Interviews. Wir verlosen eine DVD und zwei Blu-rays von Asters Werk.

Maskenstreit und Machtspiele in der Kleinstadt

Eine fiktive Kleinstadt in New Mexico, 2020: Covid-19 sorgt in Eddington für Spannungen zwischen den Bewohnern: Während Bürgermeister Ted Garcia eine Maskenpflicht verhängt, lehnt Sheriff Joe Cross diese konsequent ab. Die Fronten verhärten sich, als Garcia Wahlkampf für seine Wiederwahl betreibt – bis Cross spontan beschließt, selbst anzutreten. Als es in Eddington zu einem Mordfall kommt, eskaliert die Gewalt in der Kleinstadt.

Der echte Horror, die Realität

Mit „Eddington“ kreiert Aster einen Film, der das Jahr 2020 wie aus einem Albtraum wiedererweckt: Er zeigt auf drastische Weise, wie die Corona-Pandemie Spaltung und Chaos hervorruft, bezieht die Black-Lives-Matter-Bewegung ein und behandelt die Allgegenwart der sozialen Medien – alle Geschehnisse in Eddington werden gefilmt, gepostet, dokumentiert. Der Horror des Films liegt in seiner Realitätsnähe. Für diesen Stil ist Ari Aster bereits bekannt: Auch mit Midsommar und The Drama kreierte der Regisseur psychologisches Grauen auf der Leinwand. Gruselmomente erschafft Aster ganz ohne Dunkelheit und Übernatürliches. Am Ende steckt der Horror seiner Filme in der Realität.

In der Kleinstadt Eddington tummelt sich glänzende Starbesetzung: Pedro Pascal („Gladiator 2“) und Joaquin Phoenix („The Joker“) inszenieren den politischen Clash zwischen Garcia und Cross. In den zentralen Nebenrollen finden sich ebenfalls bekannte Namen wie Emma Stone („Poor Things“) und Austin Butler („Elvis“).

Gewinnspiel

ROLLING STONE verlost eine DVD und zwei Blu-rays von Ari Asters neuem Film „Eddington“. Wer gewinnen will, schickt einfach eine E-Mail an verlosung@musikexpress.de und gibt Name, Adresse und Telefonnummer an. Als Betreff bitte das Stichwort „Eddington“ verwenden. Teilnahmeschluss: 3. Juni 2026.

Der Rechtsweg ist ausgeschlossen. Viel Erfolg!