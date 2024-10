Die „Rough and Rowdy Ways“ führen Bob Dylan noch einmal nach Berlin. Maik und Jan haben sich am Donnerstag das erste seiner drei Konzerte in der Stadt angeschaut und berichten unmittelbar danach von ihren Eindrücken. Plus: Sie sprechen über Geordie Greep, den Ex-Black-Midi-Frontmann, der mit seinem Solodebüt „The New Sound“ eine der verrücktesten Platten des Jahres gemacht hat. Aber lohnt sie sich auch?