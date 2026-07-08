Gitarren-Virtuose Julian Lage offenbar wieder auf Tour mit Bob Dylan

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Das nicht enden wollende Gitarristendrama auf dem Sommerleg von Bob Dylans „Never Ending“-Tour erreichte am 6. Juli im Mystic Lake Amphitheater in Shakopee, Minnesota, eine neue Eskalationsstufe: Julian Lage, der bei den vorangegangenen fünf Shows gefehlt hatte, tauchte plötzlich wieder in der Besetzung auf – gemeinsam mit dem neuen Gitarristen Joel Paterson. Ein heimlich aufgenommenes Video eines Fans zeigt den Abschluss-Song „I Shall Be Released“ – gedreht trotz der Regeln, die bei Dylan-Shows oft streng durchgesetzt werden.

Als Lage zuletzt mit Dylan im Sandia Casino in Albuquerque, New Mexico, am 26. Juni gespielt hatte, teilte er sich die Gitarrenarbeit noch mit Bob Britt. Nach dem Konzert reiste Lage jedoch nach New York City für eine Veranstaltung im National Sawdust – ausgerechnet am selben Abend wie Dylans nächstes Konzert in Austin, Texas. Damit blieb Britt als einziger Gitarrist in der Band, nachdem Doug Lancio Anfang Juni ohne Erklärung ausgeschieden war. Dann schmiss Britt seinerseits das Handtuch – mit einem „Sayonara Bobby“-Post auf Facebook.

Niemand wusste, was einen erwartete, als Dylan am 29. Juni das Moody Amphitheater in Austin betrat, denn die Band war auf Bassist Tony Garnier und Schlagzeuger Anton Fig zusammengeschrumpft. Doch zu ihnen gesellte sich Joel Paterson, ein in Chicago beheimateter Blues- und Jazzgitarrist. Er stand vor der schwierigen Aufgabe, sein allererstes Bob-Dylan-Konzert zu spielen – ohne einen zweiten Gitarristen an seiner Seite – und meisterte sie glänzend. Für die folgenden vier Shows bestand Dylans Backing-Band aus dem schlanken Trio Paterson, Garnier und Fig.

Lage und Paterson im Zusammenspiel

Die Show am 6. Juli in Shakopee war das erste Mal, dass Paterson die Gitarrenarbeit mit einem weiteren Spieler aufteilen musste. Ersten Fan-Berichten zufolge harmonierten die beiden ausgezeichnet. Wer sich selbst ein Bild machen möchte: Eine Fan-Aufnahme des gesamten Konzerts landete wenige Stunden nach dem Ende auf YouTube.

Trotz aller Besetzungswechsel ist Dylans Setlist in den vergangenen Wochen bemerkenswert konstant geblieben. Allerdings hat er „All Along the Watchtower“ aus dem Programm gestrichen – ausgerechnet den Song, den Gelegenheitsfans am ehesten kennen dürften. Die meisten Shows schließt er derzeit mit „I Shall Be Released“, an manchen Abenden greift er aber auch wieder auf „Every Grain of Sand“ zurück.

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Dylan hat US-Termine bis zum 1. August im Kalender. Lage hingegen spielt am 11. Juli in Rotterdam und am 12. Juli in San Biagio, Italien. Beim Dylan-Konzert am 12. Juli in Pittsburgh wird er zumindest definitiv fehlen. Und wenn er nicht plant, mit wenig Schlaf über den Atlantik zu jetten, dürfte er noch weitere Shows verpassen.

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Ungewisse Zukunft der Besetzung

Noch komplizierter wird es im Oktober, wenn Dylan für einen weiteren Tourleg nach Europa aufbricht – just zu dem Zeitpunkt, da Lage quer durch Nordamerika tourt. Diese Shows dürfte er wohl allesamt verpassen. Übernimmt Paterson sie allein? Kommt ein neuer Gitarrist dazu? Kehrt einer der früheren zurück? Wird Lage jemals öffentlich über seine Zeit mit Dylan sprechen und erklären, wie das alles zustande kam? Dylan kündigt Personalwechsel grundsätzlich nicht im Voraus an, und die meisten Menschen in seinem Umfeld halten den Mund. Abwarten und Tee trinken.