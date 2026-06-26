„Californication“ von den Red Hot Chili Peppers – Alle Songs gerankt!
„Scar Tissue“, „Californication“, oder ein ganz anderer Song: Wer kommt auf die #1?
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Mit „Californication“ gelang den Red Hot Chili Peppers 1999 eines der spektakulärsten Comebacks der Rockgeschichte. Nach langer Krisenzeit kehrte Gitarrist John Frusciante zurück und schenkte der Band neue Wärme und Wehmut. Jan und Maik ranken alle 15 Songs dieses kalifornischen Klassikers – und sind sich, wie sollte es anders sein, nicht ganz einig.
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