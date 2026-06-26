Michael Stipe im Interview: „Alles was ich sehe, ist wundervoll. Moment. Tote Vögel würde ich nicht fotografieren“

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Mit „Californication“ gelang den Red Hot Chili Peppers 1999 eines der spektakulärsten Comebacks der Rockgeschichte. Nach langer Krisenzeit kehrte Gitarrist John Frusciante zurück und schenkte der Band neue Wärme und Wehmut. Jan und Maik ranken alle 15 Songs dieses kalifornischen Klassikers – und sind sich, wie sollte es anders sein, nicht ganz einig.