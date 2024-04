„Dark Matter“ von Pearl Jam: So gut wie Eddie Vedder sagt?

Last Men Standing: Von der Grunge-Explosion der frühen Neunziger sind nur noch Pearl Jam übrig geblieben. „Ohne Übertreibung: Das ist unser bestes Album“, sagt Eddie Vetter über „Dark Matter“, das zwölfte Album seiner legendären Rockband. Ob er da nicht ein wenig übertreibt? Jan und Birgit steigen tief ein in das neue Album. Und: Sie sprechen über Coachella, das riesige Musik-Festival in Kalifornien. Blur sind mit einem unvorteilhaften Live-Video vom Festival viral gegangen. Lief es bei ihnen wirklich so schlecht? Und woran liegt es, dass der Ticketverkauf diesmal nur schleppend voranging? Werden Festivals einfach zu teuer?