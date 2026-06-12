Michael Stipe im Interview: „Alles was ich sehe, ist wundervoll. Moment. Tote Vögel würde ich nicht fotografieren“

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Das neue Album der Indie-Legenden wird bestimmt vom Ende einer Ehe. Sänger Ben Gibbard hat sich von seiner Frau getrennt – und singt in den elf neuen Liedern seiner Band von Trauer, Ratlosigkeit und Ohnmacht. Zugleich rockt die Band mit neuer Dringlichkeit nach vorn. Überzeugt das? Maik und Jan sind sich, wieder einmal, nicht ganz einig.