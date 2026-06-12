Death Cab for Cuties neues Album „I Built You a Tower“: Führt das Ende einer Ehe zu guter Musik?
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Das neue Album der Indie-Legenden wird bestimmt vom Ende einer Ehe. Sänger Ben Gibbard hat sich von seiner Frau getrennt – und singt in den elf neuen Liedern seiner Band von Trauer, Ratlosigkeit und Ohnmacht. Zugleich rockt die Band mit neuer Dringlichkeit nach vorn. Überzeugt das? Maik und Jan sind sich, wieder einmal, nicht ganz einig.
Warum denkt Campino, dass es manchmal gut ist, einfach mal den Mund zu halten? Antwort liefert er in unserer Titelgeschichte zum großen Abschied der Toten Hosen. Dem Heft liegt weltexklusiv die 7-Inch-Single „Immer nur geliebt“ bei. Die ROLLING-STONE-Ausgabe gibt es hier bequem zum Bestellen.
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