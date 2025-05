„Ich baller Löcher in die Nacht!“, verkünden Abor & Tynna im deutschen Beitrag zum ESC 2025. Haben sie mit ihrem Elektropop-Stück eine Chance? Wieso ist eine schwedische Lobeshymne auf die finnische Saunakultur ein Favorit? Und wem wünschen wir den Sieg? Plus: In einem launigen Statement haben Die Toten Hosen eine Sommertour 2026 angekündigt – und das baldige Band-Ende in Aussicht gestellt? Unsere Tote-Hosen-Korrespondentin Birgit klärt auf. Und: Wir besprechen das neue Album von Ezra Furman!