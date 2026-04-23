TV-Tipp: „Die Toten Hosen – Das letzte Album“

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Die Toten Hosen, eine der prägendsten deutschen Bands, hat sich im Proberaum bei den Aufnahmen zu ihrem letzten Album begleiten lassen. Regisseur Eric Friedler filmte Campino, Andi, Breiti und Kuddel beim Komponieren und Einspielen von „Trink aus, wir müssen gehen!“

„Die Toten Hosen – Das letzte Album“ will das Bandgefüge in all seinen Facetten zeigen: Verbundenheit, aber auch Reibung, den Druck, unter dem gearbeitet wird, und die Frage, wie man mit einem solchen Projekt umgeht, wenn es auf ein Ende hinausläuft. Campino denkt laut darüber nach, was es bedeutet, etwas mit Haltung abzuschließen. Kuddel wiederum hadert offen mit der Idee, dass dieses Kapitel tatsächlich das letzte sein soll.

Parallel begleitet das Filmteam die Band auf Tour. Die Konzerte sollen in einem neuen Licht derscheinen: Jeder Auftritt trägt die Möglichkeit in sich, ein Schlussstrich zu sein. Mit den Jahren wird dieser Gedanke weniger abstrakt, mehr Realität.

Die 90-minütige Dokumentation ist ab dem 20. Mai 2026 in der ARD Mediathek verfügbar und läuft am 23. Mai um 23:25 Uhr im Ersten, im Anschluss an das DFB-Pokalfinale. Bereits am 19. Mai ist sie vorab in ausgewählten Kinos zu sehen.

Bonusalbum „Alles muss raus!“ mit 25 Cover-Songs

Frontmann Campino beschreibt den Entschluss so: „Im Proberaum rief plötzlich jemand: ‚Lasst uns ein letztes Album machen!‘ Wer es genau war, wissen wir nicht mehr – aber die Begeisterung war sofort da.“ Die Band habe beschlossen, „noch einmal alles rauszuhauen“.

Neben dem Hauptalbum erscheint das Bonusalbum „Alles muss raus!“. Darauf interpretieren Die Toten Hosen gemeinsam mit befreundeten Künstlerinnen und Künstlern 25 Cover-Versionen von Songs, die sie geprägt haben. Die Band versteht das Projekt als Geschenk an sich selbst und an ihre Fans, und als musikalische Verbeugung vor langjährigen Wegbegleitern.

Cover-Artwork von Andreas Gursky

Für das Cover von „Trink aus, wir müssen gehen!“ konnte die Band Andreas Gursky gewinnen. Auf Grundlage eines seiner bekanntesten Werke entstand ein Titelmotiv.