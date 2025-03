The Jesus and Mary Chain: Die Fucked-Up-Fans der Eagles

Zum ersten Mal hat der amerikanische Songwriter Jason Isbell völlig solo ein Album aufgenommen: Auf „Foxes in the Snow“ hört man nichts als seine Stimme und seine Gitarre. Das Album ist zudem das erste seit seiner Trennung von der Musikerin Amanda Shires. Über ein Jahrzehnt war sie seine Wegbegleiterin. Ein Break-Up-Album ist es trotzdem nicht geworden. Was halten Birgit und Jan davon? Plus: Sie sprechen über die Überraschungen der Oscar-Verleihung und die musikalischen Momente der Zeremonie.