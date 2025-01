„Foxes In The Snow“: Jason Isbell veröffentlicht Akustik-Album

Jason Isbell wird am 07. März mit „Foxes In The Snow“ sein erstes reines Solo-Akustikalbum herausbringen. Es erscheint auf seinem eigenen Label Southeastern Records und wurde im Oktober 2024 in New York City in nur fünf Tagen in den legendären Electric Lady Studios eingespielt.

Für die Aufnahmen aller Songs verwendete der Singer-Songwriter eine 1940er Martin 0-17 Akustikgitarre aus Mahagoni. Einen ersten Eindruck davon, wie das klingt, gibt die Single „Bury Me“. Zu hören ist dabei einmal mehr Isbells virtuoses Gitarrenspiel und sein eindringlicher Gesang.

An dieser Stelle findest du Inhalte aus Youtube Um mit Inhalten aus Sozialen Netzwerken zu interagieren oder diese darzustellen, brauchen wir deine Zustimmung. Soziale Netzwerke aktivieren

Mehr zum Thema Michael Stipe und Jason Isbell spielen R.E.M.-Songs bei Harris-Event

Mit „Foxes In The Snow“ geht der Musiker nach „Weathervanes“, das er 2023 mit seiner Band The 400 Unit eingespielt hat, also neue Wege – auch um die gewohnten Pfade nach zahlreichen Auszeichnungen (darunter auch sechs Grammys) zu verlassen.

Jason Isbell glänzt auch als Schauspieler

Dass Isbell nicht nur ein großer Sänger und eine Naturgewalt auf der Bühne ist, sondern ein formidabler Schauspieler, zeigte er in Martin Scorseses „Killers Of The Flower Moon“. Sein nächster Film heißt „One Spoon Of Chocolate“ (inszeniert von RZA).

Auf Tour ist der vielbeschäftigte Künstler natürlich auch zu erleben. Es wird im Februar gleich zwei Intimate Evening With Jason Isbell in Deutschland geben, präsentiert von ROLLING STONE.

„An Intimate Evening With Jason Isbell“ live in Deutschland

02.02.2025 Berlin, Columbia Theater

04.02.2025 Köln, Kulturkirche

Tickets gibt es hier.