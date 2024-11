Jason Isbell auf Tour in Deutschland 2025

Der Singer/Songwriter Jason Isbell hat zwei Konzerte in Deutschland angekündigt. Live zu sehen ist der US-amerikanische Musiker 2025 in Köln und Berlin, präsentiert von ROLLING STONE.

„An Intimate Evening With Jason Isbell“ in Deutschland

02.02.2025 Berlin, Columbia Theater

04.02.2025 Köln, Kulturkirche

Tickets gibt es hier.

Jason Isbell – das Multitalent

Der Songwriter hat sich in den vergangen Jahren als fester Bestandteil Americana-Szene etabliert. Ursprünglich als Mitglied der Drive-By Truckers bekannt geworden, stieg er 2007 aus der Band aus und machte sich als Solokünstler einen Namen. Isbells musikalische Laufbahn ist geprägt von einer Vielzahl von Einflüssen, darunter Country-Rock, Folk und Southern Rock. Die Geschichten, die er in seinen Songs erzählt, thematisieren persönliche Kämpfe und Krisen, gesellschaftliche Veränderungen in seiner Heimat und das Streben nach Identität.

Sein erstes Soloalbum, „Sirens of the Ditch“, erschien 2007. Mit „Something More Than Free“ aus dem Jahr 2015 erreichte er erstmals hohe Chartplatzierungen und gewann zwei Grammy Awards, darunter für das beste Americana-Album. Sein jüngstes Werk mit seiner Band The 400 Unit, „Weathervanes“, wurde im Juni 2023 veröffentlicht. Und nicht nur als Musiker ist Isbell erfolgreich. 2023 gehörte er zum Ensemble von Martin Scorseses Western-Spielfilm „Killers Of The Flower Moon“, in dem er die Rolle des Bill Smith übernahm.