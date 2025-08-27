Bon Jovi legen „Forever“-Album neu auf – mit Bruce Springsteen, Robbie Williams und mehr

Bon Jovi überarbeiten die Songs ihres 2024er-Albums „Forever“ mit einer beeindruckenden Riege an Gastsängern. Darunter Bruce Springsteen, Jelly Roll, Jason Isbell, Joe Elliott, Avril Lavigne und Marcus King. Die neue Version trägt den Titel „Forever (Legendary Edition)“ und erscheint am 24. Oktober.

Ein Album aus Notwendigkeit

Schon an diesem Freitag veröffentlicht die Band „Hollow Man“ mit Bruce Springsteen sowie den neuen Song „Red, White & Jersey“.

„Dieses Album ist mehr als nur eine Sammlung von Kooperationen – es ist ein Album, das aus Notwendigkeit entstanden ist“, erklärt Jon Bon Jovi in einem Statement. „Meine Stimmband-Reha war ein viel beachteter Prozess, der parallel zur Veröffentlichung von „Forever“ 2024 stattfand. Im Studio konnte ich zwar singen, doch die Anforderungen und Belastungen einer Tour waren noch etwas außer Reichweite. Ohne die Möglichkeit zu touren, habe ich weiter im Studio gearbeitet und Freunde angerufen – großartige Sänger, Künstler, Musiker und auch einfach tolle Menschen.“

„Das Ergebnis ist ein Album mit neuer Perspektive und neuem Geist – ein Kooperationsalbum, das beweist, dass wir in dieser Welt alle mit ein wenig Hilfe unserer Freunde weiterkommen“, so Bon Jovi weiter. „Ich empfinde große Freude und Dankbarkeit beim Veröffentlichen dieses Albums und glaube, dass man das auch in der Musik spürt. Ich kann mit Sicherheit sagen, dass es immer etwas Größeres gibt als Ich, und das ist Wir.“

Zukunft der Band bleibt ungewiss

Seit 2022 sind Bon Jovi wegen Jons Stimmproblemen nicht mehr auf Tour gewesen, haben aber einzelne Auftritte gespielt – zuletzt am 14. Juni in Nashville, Tennessee. Ob es jemals wieder eine große Tour geben wird, ist unklar.

„Ich will einfach wieder zweieinhalb Stunden pro Nacht, vier Nächte die Woche spielen, bevor ich wirklich auf Tour gehe“, sagte Jon auf der „Pollstar Live!“-Konferenz 2024. „Aber ich vertraue meinem Arzt.“

Kürzlich machten zudem unbegründete Gerüchte die Runde, Schlagzeuger Tico Torres verlasse die Band. Torres meldete sich per Video auf dem offiziellen Bon-Jovi-Instagram-Kanal und stellte klar:

„Ich bin hier, um viele Gerüchte aus der Welt zu schaffen, die ich gelesen habe“, so Torres. „Leute rufen mich an und fragen: ‚Hast du dich aus der Musik oder der Band zurückgezogen?‘ Nun… nein, keine Ahnung, wie so was entsteht. Musiker gehen nicht in Rente, schon gar nicht ich. Ich und die Jungs, Johnny und alle – wir machen immer noch Musik. Besser als je zuvor. Glaubt nicht alles, was ihr lest, das meiste ist Bullshit. Bis später!“

